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Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» и возглавить таблицу РПЛ

сегодня, 21:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 57-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 71-й минуте Антон Зиньковский удвоил преимущество «красно-белых», а на 85-й минуте Промес оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного.

«Спартак» идёт на 1-м месте (13 очков), «Сочи» занимает 5-е место (9 очков).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Вывод: надо чаще менять тренера.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 22:10
Если, прикупить пару хороших защитников, можно подумать о 2 месте..(Денисов это второй Антифриз )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:09
Просто разные по классу команды, сочи должен быть ниже Локомотива
Сколот
Сколот
сегодня в 22:09
Дай Бог, "Спартак" под руководством этого рыжего "тренеришки" отыграет с такими же результатами и остальные 25 туров.
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:08
Ну думаю что нет)
бундер
бундер
сегодня в 22:07
Литвинов топ.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 22:06, ред.
Вот, что значит во время не показанный офсайд или показанный, как вчера в игре зенита )))

З.Ы. Посмотрим, что в следующем туре спартак сможет сделать с автобусом Динамо...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 22:06
Когда судьи не косячат на поле - Спартак побеждает!!! Все заметили?!)
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:05
Ты ничего не перепутал?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 22:03
Вот так, Абаскаль пришёл и всё наладил, даже получше Ваноли )
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 22:03
У Сочи 2:8 во вторых таймах и всего 2 очка. Хуже всех в лиге. Команду физически готовили вообще к чемпионату? Ну а Спартак красиво вкатился в самый сложный отрезок первого круга. Сочи, Динамо, выезд в Воронеж, Зенит, Ростов и Локомотив.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:03
Всех нас Спартаковцев с убидительной Победой !!!
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:03
Так спартачек по вашему или Спартак?))
vm777
vm777
сегодня в 22:03
С победой, красно-белые! Старт сезона великолепный. Зобнин снова мотор команды, а Промес играет с вдохновением. Игра радует глаз, давно такого не было.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 22:01
Антоха третий положил прям как звездень какая! Красотища! Зиньковский очень хорош. А главное что понравилось-прессинг везде на каждом участке чего раньше не замечал! С победой Гладиаторы! P.S. Как такое 77 как Мелкадзе мог играть в нападении спартака))
-DAGGER-
-DAGGER-
сегодня в 22:01
Послематчевые слова вРотенберга будут?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:00, ред.
Спартак с заслуженной победой!

Спартак поймал свою игру, видно, что играют с огоньком, борются по всему полю. Понравилось поведения Абаскаля, в спорных моментах не прыгает как кузнечик, а наоборот всех успокаивает и просит остаться на местах.
Промес как будто вторую молодость переживает, если честно, то не ожидал.
Самое главное сейчас для Спартака это оградить команду от Заремы и всей пиар компании. Так же надо оградить команду от всяких восхвалятелей и прочих бесов, которые любят пиариться на успехах, а потом команду с грязью смешивают.

Конечно пока рано об этом говорить, но если Спартак продолжить дальше не скандалить, а играть, то возможно действительно попытаются навязать борьбу Зениту в борьбе за золото.
Но давайте раньше времени не строить золотые замки из песка!!!
makkie
makkie
сегодня в 21:59
Эмоции, кайф, кураж.
Но всё это скорее от счёта и второго тайма, нежели от матча в целом.

На первый тайм, можно сказать, не вышли. Зато во втором полностью переиграли соперника и забили три куражных гола. Особенно отличился Промес. Третий гол в его исполнении и пятка Зобнина - высший пилотаж! Давненько Спартак таких красивых мячей не забивал.

Выходим на чистое 1-е место в таблице и ждём матча с Динамо.
Испытание Сочи пройдено с достоинством, хотя были отрезки матча, когда были волнения. Но молодцы, что выстояли и переломили ход матча.
Спасибо команде и тренерскому штабу. Абаскаль удивляет!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:59, ред.
С более чем заслуженной победой Спартак и всех красно-белых болельщиков. По полной разгромили соперника. Квинси Промес конечно лидер своей команды и ведёт её за собой. Пусть Спартак Москва и ЦСКА станут чемпионами Российской Примьер Лиги. А то надоело уже видеть, как судьи тянут питерский клуб. Что это было в матче Зенит - ЦСКА? Как судьи определили оффсайд без линии? Как он мог отменить гол, если у него нет четкого понимания о том, что там оффсайд? Они так сильно давят на судей, что те бояться не угодить им? Я очень надеюсь, что Спартак Москва и ЦСКА выиграют титул. Пусть они оба обгонят Зенит по итогам сезона.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:59
Ну что же! заслуженно! С победой КБ!
tigrok
tigrok
сегодня в 21:58
У Сочи и Мешкова шансов сегодня не было
протон
протон
сегодня в 21:58
Промес: я вернулся вернуть Спартаку чемпионство.

Насколько я помню, Промес свои обещания выполняет. Не всегда сразу, но выполняет.
протон
протон
сегодня в 21:57
Факт то, что Спартак разгромил Сочи, а всё остальное лирика. Спартак с победой и первым местом!!!
b98st8uvb84w
b98st8uvb84w
сегодня в 21:57
Рука тренера видна
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:57
Валера верим !
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:57
С победой лучший клуб страны!
Ayawrik
Ayawrik
сегодня в 21:57, ред.
    POL7173
    POL7173
    сегодня в 21:57
    Либо Абаскаль супер тренер, либо супер мотиватор.
    протон
    протон
    сегодня в 21:56
    Есть 500-ая победа Спартака в чемпионатах России. Догоняйте, кто сможет !
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 21:55
    С победой Красно-Белые!
    Спартак - Лидер!
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