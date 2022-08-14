Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» и возглавить таблицу РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 57-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 71-й минуте Антон Зиньковский удвоил преимущество «красно-белых», а на 85-й минуте Промес оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного.
«Спартак» идёт на 1-м месте (13 очков), «Сочи» занимает 5-е место (9 очков).
Но всё это скорее от счёта и второго тайма, нежели от матча в целом.
На первый тайм, можно сказать, не вышли. Зато во втором полностью переиграли соперника и забили три куражных гола. Особенно отличился Промес. Третий гол в его исполнении и пятка Зобнина - высший пилотаж! Давненько Спартак таких красивых мячей не забивал.
Выходим на чистое 1-е место в таблице и ждём матча с Динамо.
Испытание Сочи пройдено с достоинством, хотя были отрезки матча, когда были волнения. Но молодцы, что выстояли и переломили ход матча.
Спасибо команде и тренерскому штабу. Абаскаль удивляет!
Но всё это скорее от счёта и второго тайма, нежели от матча в целом.
На первый тайм, можно сказать, не вышли. Зато во втором полностью переиграли соперника и забили три куражных гола. Особенно отличился Промес. Третий гол в его исполнении и пятка Зобнина - высший пилотаж! Давненько Спартак таких красивых мячей не забивал.
Выходим на чистое 1-е место в таблице и ждём матча с Динамо.
Испытание Сочи пройдено с достоинством, хотя были отрезки матча, когда были волнения. Но молодцы, что выстояли и переломили ход матча.
Спасибо команде и тренерскому штабу. Абаскаль удивляет!