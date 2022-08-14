Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» и возглавить таблицу РПЛ

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сегодня, 21:52

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 57-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 71-й минуте Антон Зиньковский удвоил преимущество «красно-белых», а на 85-й минуте Промес оформил дубль, чем довёл счёт до разгромного.

«Спартак» идёт на 1-м месте (13 очков), «Сочи» занимает 5-е место (9 очков).