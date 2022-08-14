«Ростов» обыграл «Пари НН» в результативном матче

«Ростов» в гостях обыграл «Пари НН» (4:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 15-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 21-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский с пенальти сравнял счёт. На 39-й минуте Даниил Уткин снова вывел «Ростов» вперёд. На 57-й минуте Дмитрий Полоз оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Пари НН» Милсон сократил отставание в счёте, однако на 67-й минуте Данил Глебов забил четвёртый гол «Ростова». На 82-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов установил окончательный счёт в матче — 4:3 победа «Ростова».
«Ростов» идёт на 2-м месте (11 очков), «Пари НН» занимает 14-е место (2 очка).
Карпин "своё" возьмёт...я уверен...хотя признаться соперники "не подарок"...
Как бы там ни было...завсегда охота пожелать этому хорошему, не шаблонному тренеру со своей точкой зрения на все события - удачи и побед !!!
Карпин "своё" возьмёт...я уверен...хотя признаться соперники "не подарок"...
Как бы там ни было...завсегда охота пожелать этому хорошему, не шаблонному тренеру со своей точкой зрения на все события - удачи и побед !!!
Меня удивило что Краснодар его продал всего за 2 евроляма. Для Ростова это очень выгодный трансфер
Меня удивило что Краснодар его продал всего за 2 евроляма. Для Ростова это очень выгодный трансфер
В 5 матчах 2 гола и 3 голевых передачи
В 5 матчах 2 гола и 3 голевых передачи
У Валерия Георгиевича ещё много работы
У Валерия Георгиевича ещё много работы
За 50 минут забил столько же как условный Локо за 5 матчей...
Да ещё и в гостях..
0 поражений...10 голов...2-е место...
Достойно...
Карпина и команду с Победой !!!
За 50 минут забил столько же как условный Локо за 5 матчей...
Да ещё и в гостях..
0 поражений...10 голов...2-е место...
Достойно...
Карпина и команду с Победой !!!