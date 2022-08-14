Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ростов» обыграл «Пари НН» в результативном матче

сегодня, 19:27
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» в гостях обыграл «Пари НН» (4:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 15-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 21-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский с пенальти сравнял счёт. На 39-й минуте Даниил Уткин снова вывел «Ростов» вперёд. На 57-й минуте Дмитрий Полоз оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Пари НН» Милсон сократил отставание в счёте, однако на 67-й минуте Данил Глебов забил четвёртый гол «Ростова». На 82-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов установил окончательный счёт в матче — 4:3 победа «Ростова».

«Ростов» идёт на 2-м месте (11 очков), «Пари НН» занимает 14-е место (2 очка).

Все новости
«Челси» на последних минутах упустил победу над «Тоттенхэмом»
Сегодня, 20:29
«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом»
Сегодня, 20:28
«Оренбург» одержал победу над «Торпедо». Кутепов был удалён с поля
Сегодня, 19:29
«Химки» уступили «Ахмату»
Сегодня, 16:59
«Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» в 1-м туре Ла Лиги
Сегодня, 00:04
Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Монпелье»
Вчера, 23:52
Сортировать
Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 20:27
Ростов играет с азартом вот что подкупает
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:25
Матч определенно удался.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 20:24
У Ростова из 5-ти следующих игр - 4 дома....
Карпин "своё" возьмёт...я уверен...хотя признаться соперники "не подарок"...

Как бы там ни было...завсегда охота пожелать этому хорошему, не шаблонному тренеру со своей точкой зрения на все события - удачи и побед !!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:11
Третья победа подряд.Ростов с победой!Впереди два домашних матча с Сочи и ЦСКА,вот после этих игр и посмотрим на реальную силу нашего клуба.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 20:08
Хорошая игра была, голевая.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 20:08
Хотелось бы увидеть, наконец, плоды работы в "Ростове" тренера Онопко. В обороне команды полный бардак. В первых пяти играх пропущено уже семь голов от не самых титулованных клубов. Сколько пропустят в следующем матче с "Сочи", если от ПАРИ НН отхватили три?!!
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 19:58
Очередная валидольная победа. С трудом отПАРИли и проПАРИли Нижний Новгород.
6yfgdad757re
6yfgdad757re
сегодня в 19:57
С победой Ростов!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:56
У Ростова девятый бюджет в лиге. 2 евроляма за Даниила Уткина это самый дорогой трансфер Ростова
Аксинья
Аксинья ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:53
И при любом раскладе последней игры тура "Спартак-Сочи" ростовчане будут на третьем месте, что несомненно радует.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:52
Так я про это и говорю. Не выгодный трансфер только для Краснодара. Такое ощущение, что ему там не были рады и желали избавиться.
протон
протон
сегодня в 19:52
Вот это перестрелялись)
Трезвый повар
Трезвый повар ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 19:50
Ничего странного нет в том что Даниил Уткин вернулся домой. Он родился в Ростовской области
Меня удивило что Краснодар его продал всего за 2 евроляма. Для Ростова это очень выгодный трансфер
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 19:43, ред.
Да я вообще до сих пор не могу понять, что мог Краснодар с его проблемами с составом не поделить с Уткиным. Сначала странная аренда, а затем не менее странная продажа ТОПового игрока. А то что он играет на таком уровне, не удивлен.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:40
Ростов заплатил за Даниила Уткина всего 2 евроляма. И он сразу стал одним из лидеров команды
В 5 матчах 2 гола и 3 голевых передачи
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:39, ред.
Поздравляю всех донских болел с очередным успехом нашего клуба. Играем по бразильскому правилу - нам забьют сколько смогут, а мы забьем сколько нужно для успеха. Еще раз поздрава всем, ну а команде не расслабляться - впереди игра с нашими "кровниками" из Сочи.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:38
Достал Ростов бомжей...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:37
Ростов одержал третью победу подряд. Это хорошо, но в обороне большие проблемы
У Валерия Георгиевича ещё много работы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:35
Во..Ростов зажигает....
За 50 минут забил столько же как условный Локо за 5 матчей...
Да ещё и в гостях..

0 поражений...10 голов...2-е место...
Достойно...
Карпина и команду с Победой !!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:33, ред.
Что сказать, Ростову, конечно, повезло, но не все время же должно не везти) Матч был неплох: первый тайм не особо понравился, но вот второй, особенно вторая половина, прям веселый. Ростов с победой! Нужно продолжать в том же духе.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:30
С Победой Земляки!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:28, ред.
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой. Матч получился очень интересным, но волнительным для болельщиков
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:28
Фееричное зрелище!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 