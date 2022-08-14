«Ростов» обыграл «Пари НН» в результативном матче

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сегодня, 19:27

«Ростов» в гостях обыграл «Пари НН» (4:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 15-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 21-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский с пенальти сравнял счёт. На 39-й минуте Даниил Уткин снова вывел «Ростов» вперёд. На 57-й минуте Дмитрий Полоз оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Пари НН» Милсон сократил отставание в счёте, однако на 67-й минуте Данил Глебов забил четвёртый гол «Ростова». На 82-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов установил окончательный счёт в матче — 4:3 победа «Ростова».

«Ростов» идёт на 2-м месте (11 очков), «Пари НН» занимает 14-е место (2 очка).