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сегодня, 16:59

«Химки» уступили «Ахмату» в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

Счет открыл Александр Трошечкин на 14-й минуте, удвоил преимущество южан Антон Швец на 43-й. Гол за подмосковную команду забил Александр Ломовицкий на 60-й минуте. Окончательный счет установил Артем Тимофеев на 90+2-й минуте.

После матча «Ахмат» занимает 7-е место (8 очков), «Химки» идут на 9-й строчке (7 очков).