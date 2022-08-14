«Химки» уступили «Ахмату» в матче 5-го тура РПЛ (1:3).
Счет открыл Александр Трошечкин на 14-й минуте, удвоил преимущество южан Антон Швец на 43-й. Гол за подмосковную команду забил Александр Ломовицкий на 60-й минуте. Окончательный счет установил Артем Тимофеев на 90+2-й минуте.
После матча «Ахмат» занимает 7-е место (8 очков), «Химки» идут на 9-й строчке (7 очков).
Садыгов вышел на 27 минут.
Дальше результаты будут лучше. К перерыву чемпионата планируется целый матч.
Садыгов вышел на 27 минут.
Дальше результаты будут лучше. К перерыву чемпионата планируется целый матч.