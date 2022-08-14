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«Химки» уступили «Ахмату»

сегодня, 16:59
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Химки» уступили «Ахмату» в матче 5-го тура РПЛ (1:3).

Счет открыл Александр Трошечкин на 14-й минуте, удвоил преимущество южан Антон Швец на 43-й. Гол за подмосковную команду забил Александр Ломовицкий на 60-й минуте. Окончательный счет установил Артем Тимофеев на 90+2-й минуте.

После матча «Ахмат» занимает 7-е место (8 очков), «Химки» идут на 9-й строчке (7 очков).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:21
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 17:15
Химки,,мудро» заменили успешного тренера, а то с Юраном очень высоко поднялись. А цель- борьба за выживание.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:15, ред.
По мне так Николай Писарев справился с главной задачей на матч.
Садыгов вышел на 27 минут.
Дальше результаты будут лучше. К перерыву чемпионата планируется целый матч.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:13
Ответка за Юрана не заставила долго ждать...Бог не Тимошка - видит немножко...
gb26kcs468n9
gb26kcs468n9
сегодня в 17:11
Все встает на свои места! Юрана нет и результат налицо!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:05
Химки без Юрана совсем другая команда.Надеюсь он больше не будет связываться с этим клубом.фнл ждёт.
Vladimir808
Vladimir808 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:05
Красиво и мощно!!! С Победой!!!
старина
старина
сегодня в 17:05
Садыгов играл?)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 17:04
Болельщиков Ахмата с убедительной победой.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:03
С победой Ахмат!!!! Молодцы!!!!
acf25395ntuy
acf25395ntuy
сегодня в 17:01
этого и следовало ожидать...
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