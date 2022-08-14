«Оренбург» одержал победу над «Торпедо». Кутепов был удалён с поля

«Оренбург» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 31-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 49-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Торпедо» Илья Кутепов.
«Оренбург» идёт на 10-м месте (6 очков), «Торпедо» занимает 15-е место (1 очко).
Жаль лайнсменов. Неужели нельзя постричь траву соответствующим образом, чтобы им было легче ориентироваться с "вне игры" ? Это даже дураку понятно.
Жаль лайнсменов. Неужели нельзя постричь траву соответствующим образом, чтобы им было легче ориентироваться с "вне игры" ? Это даже дураку понятно.