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«Оренбург» одержал победу над «Торпедо». Кутепов был удалён с поля

сегодня, 19:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 31-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 49-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Торпедо» Илья Кутепов.

«Оренбург» идёт на 10-м месте (6 очков), «Торпедо» занимает 15-е место (1 очко).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:26
Совсем не уважают заслуженного мастера спорта.
Ayawrik
Ayawrik
сегодня в 20:25
Оренбург с Победой!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:19
"Торпедо" слабовато. "Оренбург" выиграл только за счёт энтузиазма и фактора своего поля. Мастерства маловато, загубить столько моментов - это надо умудриться.
Жаль лайнсменов. Неужели нельзя постричь траву соответствующим образом, чтобы им было легче ориентироваться с "вне игры" ? Это даже дураку понятно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:03
Что-то с "Уралом" не было особо заметно, за счет чего)
2bkmkah287vv
2bkmkah287vv
сегодня в 19:56
С победой Оренбург!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:52
Он поэтому и клоун, не надо его всерьёз пртнииать
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:50
Да, с характером у команды в порядке. Класса маловато.
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 19:49
знаковый матч будет))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:48
Мне кажется Воронеж за счет волевых вытянет
Брулин
Брулин
сегодня в 19:48
Жду матч Торпедо -Локомотив за звание "5 колесо Москвы"
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:47
Факел думаю останется
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:47
А сколько было дифирамбов Факелу. Ведь сразу же было ясно- ничего особенного....
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:46
Это же лучший нападающий как сказад 25% клоун))
Capral
Capral
сегодня в 19:46
Даже не представляю, что ждет Торпедо в Питере.... Ни одного приличного футболиста в Торпедо. Как собирали команду, что за БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ???!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:44
Да "Торпедо" с "Факелом" пока что смотрятся главными кандидатами на прямой вылет. "Урал" должен прибавить, вопрос вот с "Пари НН".
протон
протон
сегодня в 19:34
реализация у Оренбурга конечно "адская"...счет должен быть в районе 5:0
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:33
Кутепов еще не завязал оказывается! ЗМС на поле!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:30
Оренбург и без удаления был сильнее.
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