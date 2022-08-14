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«Спартак» — 1-й клуб в истории чемпионата России, который одержал 500 побед

сегодня, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» стал первой командой, которая достигла отметки в 500 побед в рамках чемпионата России.

Второе место по данному показателю занимает ЦСКА (484), а третье — «Локомотив» (455).

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:04, ред.
Отрыв даже от вторых по этому показателю приличный...и за 2 сезона не наверстывается...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 22:04
Браво, Спартак! Молодцы, Гладиаторы! Яркая 500-я Победа!
makkie
makkie
сегодня в 22:00
Даже тут первые )))
Приятно, чёрт возьми. Но надо работать дальше, ещё даже 1/4 чемпионата не пройдена.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:00
Достойное достижение!
протон
протон
сегодня в 21:59, ред.
Очень хочется послушать, что скажут спецы, говорящие, что Абаскаль - не тренер. А также то, что сказал Абаскаль команде в перерыве.
Искренне рад за Абаскаля, как же хочу, чтобы он утер нос нашим Ивашкам-тренеришкам! А какое самомнение они изрыгали, услышав об Абаскале. Типичное местечковое чванство. Именно потому у нас всюду псевдопрофессионалы во многих отраслях...
Спартак наконец то играет так, как должен играть
Но все же очень жаль, что Витек травмировался
Все-таки его отсутствие очень заметно
Гость
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