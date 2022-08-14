«Спартак» — 1-й клуб в истории чемпионата России, который одержал 500 побед

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» стал первой командой, которая достигла отметки в 500 побед в рамках чемпионата России.
Второе место по данному показателю занимает ЦСКА (484), а третье — «Локомотив» (455).
Приятно, чёрт возьми. Но надо работать дальше, ещё даже 1/4 чемпионата не пройдена.
Приятно, чёрт возьми. Но надо работать дальше, ещё даже 1/4 чемпионата не пройдена.
Искренне рад за Абаскаля, как же хочу, чтобы он утер нос нашим Ивашкам-тренеришкам! А какое самомнение они изрыгали, услышав об Абаскале. Типичное местечковое чванство. Именно потому у нас всюду псевдопрофессионалы во многих отраслях...
Спартак наконец то играет так, как должен играть
Но все же очень жаль, что Витек травмировался
Все-таки его отсутствие очень заметно
Искренне рад за Абаскаля, как же хочу, чтобы он утер нос нашим Ивашкам-тренеришкам! А какое самомнение они изрыгали, услышав об Абаскале. Типичное местечковое чванство. Именно потому у нас всюду псевдопрофессионалы во многих отраслях...
Спартак наконец то играет так, как должен играть
Но все же очень жаль, что Витек травмировался
Все-таки его отсутствие очень заметно