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«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в 1-м туре Ла Лиги

сегодня, 00:56
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в гостях обыграл «Альмерию» (2:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.

На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Альмерии» Ларжье Рамазани. На 61-й минуте полузащитник «Реала» Лукас Васкес сравнял счёт, а на 75-й минуте защитник мадридского клуба Давид Алаба забил гол, который стал победным для его команды.

Напомним, что «Барселона» в 1-м туре Ла Лиги потеряла очки.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:14
Кстати, у Крооса сегодня наверное процент брака выше, чем обычно. Точные цифры сейчас не помню, там показывали его пасы/точные в первом тайме. Там брака много было. Я удивлён был таким цифрам у Крооса.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:10
Несомненно, но первые 11 угловых подал так себе :)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:08, ред.
С очень тяжёлой победой нас всех. Посмотрев статистику матча, кто-то может подумать, что тут лёгкая победа Реала. Но это совсем не так. Фернандо Мартинес тащил всё, кроме неберущегося удара Давида Алабы со штрафного, который забил с первого же игрового касания. Символично было то, что Давиде Анчелотти что-то подсказал Алабе перед тем, как тот вышел. И тот сразу же забил. Как там праздновал Анчелотти - младший.)) Первая победа трудная далась. Такие игры нужны, чтоб игроки не зазвездились слишком. Пусть и новички тоже поиграют, их ведь тоже надо сыграть с основным составом. Анчелотти принял сегодня много правильных решений, по ходу игры. Чего стоят выход Модрича, Алабы и т.д. Хоть мы и выиграли, игроком матча я считаю Фернандо Мартинеса. Благодаря его сейвам, Альмерия проиграла всего лишь в один мяч. Успехов мадридскому Реалу!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:08, ред.
С победой!

Альмерия, победитель Сегунды того сезона, команда качественная. По первому матчу, ещё и против Реала, представляет собой уверенного середняка этого сезона

Получил удовольствие от обоих таймов, было крайне приятно видеть, как в ответ на пропущенный гол, команда старается. И правы были комментаторы окко - когда ещё учить молодых.

Характер жив, а это чуть ли не главное. Гол Алабы первым касанием после выхода на замену, ещё и со штрафного, говорит о многом. Профессионал.

Не особо приятное впечатление оставили локально в этом матче Менди и Карим. Умница Васкес забил два гола, дайте ему уже контракт :)

С удачным стартом, Реал. Впереди большой сезон. Кайф!
протон
протон
сегодня в 01:02
Всех болельщиков Мадрида с заслуженной победой, имели очень много моментов сегодня и даже могли выиграть с разгромным счетом, но реализация моментов оставляла желать лучшего + вратарь Альмерии был сегодня очень хорош. Главное, что начали сезон с победы. Ну и какой же шедевр положил Алаба, гений
Кроос сегодня великолепен к слову
Он вообще в начале сезона неимоверно радует, с Ювентусом вообще был в составе Мадрида одним из лучших и две первые игры сезона проводит на своем прежнем уровне, по которому мы все так давно скучали.
протон
протон
сегодня в 00:57, ред.
Мои искренние поздравления!
Алаба вышел и сразу же вывел команду вперед, угадал Карло с заменой, ну и Давид решил стать лучшим бомбардиром команды? Шикарный гол.
Алаба хорош! Первым касанием, первым ударом. Хай класс, просто вышка
своевременность замены сотого уровня.
Какой же Анчи гений и еще под аплодисменты уходит Винисиус, заслужил, очень здорово сегодня смотрелся.
Модрич выходит спасать ситуацию вместо Камавинга, правильное решение, что Анчелотти не стал тянуть, Камавинга сегодня не попал в игру, да еще и на карточке висит.
Гость
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