«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в 1-м туре Ла Лиги

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сегодня, 00:56

«Реал» в гостях обыграл «Альмерию» (2:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.

На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Альмерии» Ларжье Рамазани. На 61-й минуте полузащитник «Реала» Лукас Васкес сравнял счёт, а на 75-й минуте защитник мадридского клуба Давид Алаба забил гол, который стал победным для его команды.

Напомним, что «Барселона» в 1-м туре Ла Лиги потеряла очки.