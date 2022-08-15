«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в 1-м туре Ла Лиги

«Реал» в гостях обыграл «Альмерию» (2:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.
На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Альмерии» Ларжье Рамазани. На 61-й минуте полузащитник «Реала» Лукас Васкес сравнял счёт, а на 75-й минуте защитник мадридского клуба Давид Алаба забил гол, который стал победным для его команды.
Напомним, что «Барселона» в 1-м туре Ла Лиги потеряла очки.
Алаба вышел и сразу же вывел команду вперед, угадал Карло с заменой, ну и Давид решил стать лучшим бомбардиром команды? Шикарный гол.
Алаба хорош! Первым касанием, первым ударом. Хай класс, просто вышка
своевременность замены сотого уровня.
Какой же Анчи гений и еще под аплодисменты уходит Винисиус, заслужил, очень здорово сегодня смотрелся.
Модрич выходит спасать ситуацию вместо Камавинга, правильное решение, что Анчелотти не стал тянуть, Камавинга сегодня не попал в игру, да еще и на карточке висит.
Алаба вышел и сразу же вывел команду вперед, угадал Карло с заменой, ну и Давид решил стать лучшим бомбардиром команды? Шикарный гол.
Алаба хорош! Первым касанием, первым ударом. Хай класс, просто вышка
своевременность замены сотого уровня.
Какой же Анчи гений и еще под аплодисменты уходит Винисиус, заслужил, очень здорово сегодня смотрелся.
Модрич выходит спасать ситуацию вместо Камавинга, правильное решение, что Анчелотти не стал тянуть, Камавинга сегодня не попал в игру, да еще и на карточке висит.