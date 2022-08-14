Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

ПСЖ единолично возглавил таблицу. Итоги 2-го тура Лиги 1

вчера, 23:53

Закончились все матчи 2-го тура Лиги 1. Игра между «Лорьяном» и «Лионом» была перенесена из-за плохого состояния поля.

«Нант» — «Лилль» 1:1
Голы: Саймон Моузес 28 — Исмаили 76

«Монако» — «Ренн» 1:1
Голы: Эмболо Брель 72 — Ляборд Гаэтан 59

«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 5:2
Голы: Сако Фалайе 39 (автогол), Неймар 43 (пенальти), Неймар 51, Мбаппе Килиан 69, Санчеш Ренату 87 — Хазри Вахби 58, Чато Энцо 90+1

«Аяччо» — «Ланс» 0:0

«Осер» — «Анже» 2:2
Голы: Жанвье Жулиан 4, Хунтонджи Седрик 10 (автогол) — Диони Лои 22, Салама Амин 77

«Реймс» — «Клермон» 2:4
Голы: Думбия Камори 23 (пенальти), Балогун Фоларин 30 (пенальти) — Андрич Комнен 51 (пенальти), Андрич Комнен 62, Сарачевич Мухаммед 72, Бела Жереми 77

«Труа» — «Тулуза» 0:3
Голы: Ляруси Яссер 36 (автогол), Рафаэль Ратао 54, Хили Рис 85

«Ницца» — «Страсбур» 1:1
Голы: Делор Анди 35 (пенальти) — Гамейро Кевин 55

«Брест» — «Марсель» 1:1
Голы: Лис-Мелу Пьер 61 — Тавареш Нуну 38

ПСЖ единолично возглавил таблицу. Итоги 2-го тура Лиги 1

Все новости
Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» и возглавить таблицу РПЛ
Вчера, 21:52
«Бавария» и «Боруссия» Д возглавили таблицу. Итоги 2-го тура Бундеслиги
Вчера, 20:55 Фото
«Челси» на последних минутах упустил победу над «Тоттенхэмом»
Вчера, 20:29
«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом»
Вчера, 20:28
«Оренбург» одержал победу над «Торпедо». Кутепов был удалён с поля
Вчера, 19:29
«Ростов» обыграл «Пари НН» в результативном матче
Вчера, 19:27
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:01
Это не удивительно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 