ПСЖ единолично возглавил таблицу. Итоги 2-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 2-го тура Лиги 1. Игра между «Лорьяном» и «Лионом» была перенесена из-за плохого состояния поля.
«Нант» — «Лилль» 1:1
Голы: Саймон Моузес 28 — Исмаили 76
«Монако» — «Ренн» 1:1
Голы: Эмболо Брель 72 — Ляборд Гаэтан 59
«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 5:2
Голы: Сако Фалайе 39 (автогол), Неймар 43 (пенальти), Неймар 51, Мбаппе Килиан 69, Санчеш Ренату 87 — Хазри Вахби 58, Чато Энцо 90+1
«Аяччо» — «Ланс» 0:0
«Осер» — «Анже» 2:2
Голы: Жанвье Жулиан 4, Хунтонджи Седрик 10 (автогол) — Диони Лои 22, Салама Амин 77
«Реймс» — «Клермон» 2:4
Голы: Думбия Камори 23 (пенальти), Балогун Фоларин 30 (пенальти) — Андрич Комнен 51 (пенальти), Андрич Комнен 62, Сарачевич Мухаммед 72, Бела Жереми 77
«Труа» — «Тулуза» 0:3
Голы: Ляруси Яссер 36 (автогол), Рафаэль Ратао 54, Хили Рис 85
«Ницца» — «Страсбур» 1:1
Голы: Делор Анди 35 (пенальти) — Гамейро Кевин 55
«Брест» — «Марсель» 1:1
Голы: Лис-Мелу Пьер 61 — Тавареш Нуну 38