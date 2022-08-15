Червиченко: «Сошлись очень эмоциональный Иванов и очень нервный Ганчаренко»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил назначение на пост главного тренера «Урала».

Ганчаренко с белорусскими игроками, которые, на мой взгляд, ненамного сильнее игроков «Урала», показывал чудеса. Так что здесь всё возможно. Единственное, есть две проблемы: очень эмоциональный Иванов и очень нервный Ганчаренко. Как они вдвоём уживутся, я не знаю. Выбор нормальный, понятный, смысл есть. Это не то, что иногда выбирают тренера и непонятно, почему именно его, чем это обусловлено.

Я сильно удивился, когда заговорили о том, что Спартак Гогниев может возглавить екатеринбургский клуб, учитывая, какой Гогниев эмоциональный. Речь ещё ходила про Юрана, он вроде работать умеет, но сам по себе человек сложный.