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Червиченко: «Сошлись очень эмоциональный Иванов и очень нервный Ганчаренко»

сегодня, 14:48

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил назначение Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Урала».

Ганчаренко с белорусскими игроками, которые, на мой взгляд, ненамного сильнее игроков «Урала», показывал чудеса. Так что здесь всё возможно. Единственное, есть две проблемы: очень эмоциональный Иванов и очень нервный Ганчаренко. Как они вдвоём уживутся, я не знаю. Выбор нормальный, понятный, смысл есть. Это не то, что иногда выбирают тренера и непонятно, почему именно его, чем это обусловлено.

Я сильно удивился, когда заговорили о том, что Спартак Гогниев может возглавить екатеринбургский клуб, учитывая, какой Гогниев эмоциональный. Речь ещё ходила про Юрана, он вроде работать умеет, но сам по себе человек сложный.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:51
Дааа. Это будет электрический стол, наверно.
Гость
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