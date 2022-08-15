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Филин: «Тяжело, когда ты пропускаешь в первом тайме два гола»

сегодня, 12:22
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Ахмата» (1:3).

Тяжело, когда ты пропускаешь в первом тайме два гола, мы попытались отыграться, пошли в атаку, попали в плен. Первый гол мы пропустили из-за ошибки, второй – уже со стандарта. Почему были произведены две замены в перерыве? У Никитина микроповреждение, поэтому его заменили. Кухарчука же заменили, потому что мы перестроились на другую схему. Что сказал Николай Николаевич в перерыве? Сказал, что нужно продолжать работать, потому что 2:0 – скользкий счёт для «Ахмата» и хороший счёт для нас в плане того, что можно раскрепоститься.

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sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:26
Ага! Ответка такая((
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:24
Зато у вас новый тренер.
Гость
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