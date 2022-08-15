Филин: «Тяжело, когда ты пропускаешь в первом тайме два гола»

Защитник «Химок» прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Ахмата» (1:3).

Тяжело, когда ты пропускаешь в первом тайме два гола, мы попытались отыграться, пошли в атаку, попали в плен. Первый гол мы пропустили из-за ошибки, второй – уже со стандарта. Почему были произведены две замены в перерыве? У Никитина микроповреждение, поэтому его заменили. Кухарчука же заменили, потому что мы перестроились на другую схему. Что сказал Николай Николаевич в перерыве? Сказал, что нужно продолжать работать, потому что 2:0 – скользкий счёт для «Ахмата» и хороший счёт для нас в плане того, что можно раскрепоститься.