Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Конате: «Думаю, что Рамзан Кадыров разбирается в футболе»

сегодня, 13:14

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате похвалил главу Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Конечно, я знаю, кто такой Рамзан Кадыров. Я не общался с ним, но очень хочу пообщаться. Думаю, он разбирается в футболе. Я его видел.

Fan ID — хорошо это или плохо? Не знаю, мне кажется, это странно. Сложно сказать. Хочу видеть много людей на трибунах. Вся наша команда оформила данную карту.

Все новости
Филин: «Тяжело, когда ты пропускаешь в первом тайме два гола»
Сегодня, 12:22
Мостовой: «„Зенит“ вновь показал, что является фаворитом первенства»
Сегодня, 10:12
Щетинин: «Даже не в курсе, на каком мы месте»
Сегодня, 09:41
Бородюк: «С командой я готов идти куда угодно»
Сегодня, 07:48
Галактионов: «В каких-то компонентах даже превосходили „Ростов“»
Сегодня, 07:45
Личка: «Мы могли обыграть „Торпедо“»
Сегодня, 07:29
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:23
Все мы немного разбираемся разбираемся в футболе, но каждый по своему.
Взят того же Кадырова, то он возможно можно по разному смотреть на него и думать разбирается он или нет в футболе, но одно точно можно сказать, болеет он всей душой.
Кадыров вообще старается быть везде и в политике и соц сетях и со спортом дружит.
Ахмату в этом очень повезло и без поддержки клуб точно не останется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 