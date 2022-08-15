Конате: «Думаю, что Рамзан Кадыров разбирается в футболе»

Форвард «Ахмата» похвалил главу Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Конечно, я знаю, кто такой Рамзан Кадыров. Я не общался с ним, но очень хочу пообщаться. Думаю, он разбирается в футболе. Я его видел.

Fan ID — хорошо это или плохо? Не знаю, мне кажется, это странно. Сложно сказать. Хочу видеть много людей на трибунах. Вся наша команда оформила данную карту.