Конате: «Думаю, что Рамзан Кадыров разбирается в футболе»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате похвалил главу Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
Конечно, я знаю, кто такой Рамзан Кадыров. Я не общался с ним, но очень хочу пообщаться. Думаю, он разбирается в футболе. Я его видел.
Fan ID — хорошо это или плохо? Не знаю, мне кажется, это странно. Сложно сказать. Хочу видеть много людей на трибунах. Вся наша команда оформила данную карту.
Взят того же Кадырова, то он возможно можно по разному смотреть на него и думать разбирается он или нет в футболе, но одно точно можно сказать, болеет он всей душой.
Кадыров вообще старается быть везде и в политике и соц сетях и со спортом дружит.
Ахмату в этом очень повезло и без поддержки клуб точно не останется.
Взят того же Кадырова, то он возможно можно по разному смотреть на него и думать разбирается он или нет в футболе, но одно точно можно сказать, болеет он всей душой.
Кадыров вообще старается быть везде и в политике и соц сетях и со спортом дружит.
Ахмату в этом очень повезло и без поддержки клуб точно не останется.