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Президент «Урала» — о назначении Ганчаренко: «Надо выйти из кризиса»

сегодня, 13:33

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возвращении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера команды.

Виктор Михайлович Ганчаренко стал главным тренером «Урала». Мы его давно знаем, он был свободным, провели переговоры и сегодня подписали контракт.

Мы сегодня все согласовали и подписали. Мы толком не рассматривали других вариантов.

Какая задача стоит перед Ганчаренко? Стать чемпионом России. Шучу. Задача – подготовить команду к играм, выправить положение, в котором сейчас оказалась команда. Мы об этом не говорили, но, думаю, Виктор Михайлович и сам это понимает. Надо выйти из кризиса.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:39
Гриша Иванов – тот ещё шутник.
minai
minai
сегодня в 14:17
Хочется выйти из кризиса? Готовь денежки на трансферы.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 14:06
Наивный Гриша
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:06
Справится,если слегка усилить состав,хотя бы арендами.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:01
Ганчаренко, - обычный футбольный филолог кортофельных наук !)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:35
В его тренерские таланты мало верится.
Гость
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