Президент «Урала» — о назначении Ганчаренко: «Надо выйти из кризиса»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возвращении на пост главного тренера команды.

Виктор Михайлович Ганчаренко стал главным тренером «Урала». Мы его давно знаем, он был свободным, провели переговоры и сегодня подписали контракт.

Мы сегодня все согласовали и подписали. Мы толком не рассматривали других вариантов.

Какая задача стоит перед Ганчаренко? Стать чемпионом России. Шучу. Задача – подготовить команду к играм, выправить положение, в котором сейчас оказалась команда. Мы об этом не говорили, но, думаю, Виктор Михайлович и сам это понимает. Надо выйти из кризиса.