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Игонин: «Очная встреча с „Зенитом“ будет проверкой для „Спартака“»

сегодня, 13:44

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал старт «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Я думаю и верю, что в отдельном матче «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Что касается чемпионата и конкуренции за первое место, тут есть вопросы, потому что для этого надо иметь определённый запас прочности. У меня нет никакой уверенности в том, что эта прочность у «Спартака» есть.

Очная встреча с «Зенитом» будет определённой проверкой для «Спартака», потому что это уже будет не начало сезона, так что встреча будет во многом показательной. Это будет игра за шесть очков: кто-то наберёт три очка, а кто-то три потеряет. Поэтому отчасти очная встреча будет определяющей.

В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Сочи» (3:0).

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:20
У Спартака в каждом туре проверки.
В первую очередь себя - насколько хватит запала на дистанции. Пока идём неплохо, 4 победы кряду, ни одного поражения и 14-3 по разнице мячей.
За победу над Зенитом дают те же 3 очка, что и за победу над Оренбургом. Поэтому надо просто идти от матча к матчу и набирать очки.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:00
Зенит выиграет и без судьи, если что
Зениту уже можно отдавать кубок
Хоть я и сам не жалую этот клуб, но чет наши фанаты вообще не могут анализировать здраво. Какой Спартак конкурент вообще? Хоть в каком то аспекте...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:57
Я думаю что очень интересный матч предстоит.
Лишь бы опять решалы в обличье судей не вмешались .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:47
Вот это точно.
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