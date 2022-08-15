Игонин: «Очная встреча с „Зенитом“ будет проверкой для „Спартака“»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал старт «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.
Я думаю и верю, что в отдельном матче «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Что касается чемпионата и конкуренции за первое место, тут есть вопросы, потому что для этого надо иметь определённый запас прочности. У меня нет никакой уверенности в том, что эта прочность у «Спартака» есть.
Очная встреча с «Зенитом» будет определённой проверкой для «Спартака», потому что это уже будет не начало сезона, так что встреча будет во многом показательной. Это будет игра за шесть очков: кто-то наберёт три очка, а кто-то три потеряет. Поэтому отчасти очная встреча будет определяющей.
В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Сочи» (3:0).
В первую очередь себя - насколько хватит запала на дистанции. Пока идём неплохо, 4 победы кряду, ни одного поражения и 14-3 по разнице мячей.
За победу над Зенитом дают те же 3 очка, что и за победу над Оренбургом. Поэтому надо просто идти от матча к матчу и набирать очки.
В первую очередь себя - насколько хватит запала на дистанции. Пока идём неплохо, 4 победы кряду, ни одного поражения и 14-3 по разнице мячей.
За победу над Зенитом дают те же 3 очка, что и за победу над Оренбургом. Поэтому надо просто идти от матча к матчу и набирать очки.
Зениту уже можно отдавать кубок
Хоть я и сам не жалую этот клуб, но чет наши фанаты вообще не могут анализировать здраво. Какой Спартак конкурент вообще? Хоть в каком то аспекте...
Зениту уже можно отдавать кубок
Хоть я и сам не жалую этот клуб, но чет наши фанаты вообще не могут анализировать здраво. Какой Спартак конкурент вообще? Хоть в каком то аспекте...
Лишь бы опять решалы в обличье судей не вмешались .
Лишь бы опять решалы в обличье судей не вмешались .