Гендузи: «Мы не заслужили победу над „Брестом“»

Полузащитник «Марселя» поделился мнением о ничьей в матче его команды против «Бреста» (1:1).

Мы находили пространство и довольно качественно действовали у ворот соперника, хотя с «Брестом» было очень непросто. Ничья — закономерный результат, мы не заслужили победу. Мы были недостаточно эффективны в прессинге и в обороне. Это вторая игра сезона. Мы по-прежнему далеки от того, к чему стремимся. Многое требует проработки, мы работаем с новым тренером и новыми футболистами лишь два месяца. Это займет время, однако позитивные моменты также имеют место быть.