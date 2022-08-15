Гендузи: «Мы не заслужили победу над „Брестом“»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи поделился мнением о ничьей в матче его команды против «Бреста» (1:1).
Мы находили пространство и довольно качественно действовали у ворот соперника, хотя с «Брестом» было очень непросто. Ничья — закономерный результат, мы не заслужили победу. Мы были недостаточно эффективны в прессинге и в обороне. Это вторая игра сезона. Мы по-прежнему далеки от того, к чему стремимся. Многое требует проработки, мы работаем с новым тренером и новыми футболистами лишь два месяца. Это займет время, однако позитивные моменты также имеют место быть.
Zenit_84 193 / 411вчера в 00:30
Ну и сравнили
Carl Lewis 166 / 411вчера в 06:46
Ну и сравнение
dok66 100 / 41111 августа в 18:37
Будем болеть теперь за Торино !
Carl Lewis 166 / 41111 августа в 19:03
Будем болеть
Байкал-38 15 / 41112 августа в 17:35, ред.
11 дней тому назад Федун заявил: «Спортивный директор пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани».
....
Посмотрим как новый совет директоров будет руководить Спартаком или Федун ещё поборется за власть?
Carl Lewis 166 / 41112 августа в 20:02
Посмотрим как новый совет директоров.
Последний перл так просто шедевр!
Zenit_84 193 / 411вчера в 00:30
Ну и сравнили
Carl Lewis 166 / 411вчера в 06:46
Ну и сравнение
dok66 100 / 41111 августа в 18:37
Будем болеть теперь за Торино !
Carl Lewis 166 / 41111 августа в 19:03
Будем болеть
Байкал-38 15 / 41112 августа в 17:35, ред.
11 дней тому назад Федун заявил: «Спортивный директор пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани».
....
Посмотрим как новый совет директоров будет руководить Спартаком или Федун ещё поборется за власть?
Carl Lewis 166 / 41112 августа в 20:02
Посмотрим как новый совет директоров.
Последний перл так просто шедевр!