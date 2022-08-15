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Роджерс: «Довольно странно, когда в клубе почти нет новичков»

сегодня, 11:39

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал трансферную ситуацию в клубе. На данный момент состав «лис» пополнил лишь экс-голкипер «Кардиффа» Алекс Смитис в качестве свободного агента, а также вернулся из аренды в «Торино» полузащитник Деннис Прат.

Довольно странно, когда в клубе почти нет новичков. Однако я понимаю непростую ситуацию, в которой находится клуб, поэтому не хочу углубляться в разочарование по этому поводу. Таков текущий порядок вещей, от нас это не зависит. Мне немного не повезло, ибо я амбициозный тренер, который стремится занять с клубом наиболее высокое место в таблице. Я пришел в клуб, чтобы изменить все к лучшему. Но для этого нужен постоянный прогресс. Я уважаю клуб и доверяю руководству, поэтому намерен сфокусироваться на использовании потенциала тех игроков, которые уже есть в составе.

В прошлом туре АПЛ «лисы» уступили «Арсеналу» (2:4).

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:42
Лестер это "Халиф на час" английского футбола.
Гость
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