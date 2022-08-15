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Клопп: «Соперники усиливаются? Нас это не касается»

сегодня, 10:50

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб будет следовать своей трансферной стратегии без оглядки на конкурентов.

Соперники усиливаются? Нас это не касается. Кто-то еще ищет футболистов, а кто-то уже укомплектован полностью. Но нас это не интересует.

Мы не можем изменить свои сроки работы, либо срочно найти деньги лишь потому, что другие команды подписывают новых игроков. Мы не можем сказать: «О, они подписали нового исполнителя, а значит и нам пора кого-то найти». Мы должны быть полностью независимы от того, кто и что делает.

Мы отвечаем за свою ситуацию, которая довольно непроста, но, по крайней мере, это наша ситуация, единственная ситуация, на которую мы способны повлиять, и единственная, которая меня беспокоит.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:52
Если так начинать чемпионат, то это действительно не будет касаться)
Гость
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