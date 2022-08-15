Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Гаттузо: «Когда мы остались в меньшинстве, команда стала играть сердцем»

сегодня, 12:18
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо с восхищением высказался об игре своей команды в матче против «Жироны» в 1-м туре Ла Лиги (1:0).

Несомненно, в первом тайме мы хорошо играли, показав сильный прессинг. В первом тайме команда мне очень понравилась, а когда во второй половине игры мы остались в меньшинстве, футболисты стали играть сердцем и разумом.

Многие наши парни упорно трудились в течение 45 дней, это хорошо, когда в команде есть такие исполнители. Мы изо всех сил стремились взять игру под свой контроль. А еще я восхищен поддержкой трибун. Болельщики были готовы отдать все силы, это очень сильно нам помогло.

Все новости
Ло Чельсо высказался о своём возвращении в «Вильярреал»
Сегодня, 11:57
Роджерс: «Довольно странно, когда в клубе почти нет новичков»
Сегодня, 11:39
Клопп: «Соперники усиливаются? Нас это не касается»
Сегодня, 10:50
Вальверде: «Алаба стал лидером для молодых игроков»
Сегодня, 09:19
Анчелотти: «Нам не хватало свежести для стремительных атак»
Сегодня, 08:29
Моуриньо: «Ребята хорошо сыграли и были агрессивны. Я доволен игрой»
Сегодня, 08:20
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:20
Молодцы,выстояли и победили!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 