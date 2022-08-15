Гаттузо: «Когда мы остались в меньшинстве, команда стала играть сердцем»

Главный тренер «Валенсии» с восхищением высказался об игре своей команды в матче против «Жироны» в 1-м туре Ла Лиги (1:0).

Несомненно, в первом тайме мы хорошо играли, показав сильный прессинг. В первом тайме команда мне очень понравилась, а когда во второй половине игры мы остались в меньшинстве, футболисты стали играть сердцем и разумом.

Многие наши парни упорно трудились в течение 45 дней, это хорошо, когда в команде есть такие исполнители. Мы изо всех сил стремились взять игру под свой контроль. А еще я восхищен поддержкой трибун. Болельщики были готовы отдать все силы, это очень сильно нам помогло.