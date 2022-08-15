Депай в шаге от перехода из «Барселоны» в «Ювентус»

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сегодня, 20:08

Трансфер из «Барселоны» в «Ювентус» находится на завершающей стадии. Зарплата Депая в «Ювентусе» должна составить 5 миллионов евро в год, также туринцы могут заплатить еще 2 миллиона евро в качестве бонусов.

Депай перешел в «Барселону» бесплатно прошлым летом из «Лиона», отыграл за каталонский клуб 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.