Депай в шаге от перехода из «Барселоны» в «Ювентус»

Трансфер Мемфиса Депая из «Барселоны» в «Ювентус» находится на завершающей стадии. Зарплата Депая в «Ювентусе» должна составить 5 миллионов евро в год, также туринцы могут заплатить еще 2 миллиона евро в качестве бонусов.
Депай перешел в «Барселону» бесплатно прошлым летом из «Лиона», отыграл за каталонский клуб 37 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.
Приобреталось очень много игроков, мягко сказать не уровня Барселоны, тем более иной раз не подходящих под её стиль.
Я даже не могу вспомнить, когда Барса попадала в цель с приобретением в последний раз.
Порой игроки брались в последний момент.
Не в обиду Депаю, но разве это топ игрок? Да нет конечно. А к примеру Брейтуэйт, когда я услышал, что его Барса покупает, я подумал, что это просто шутка такая, а нет купили балласт.
А история с Обамеянгом так вообще высшая степень непрофессионализма.
Игрок 31 января 2022 года приходит в команду как свободный агент, на тот момент ему 32 года, сейчас уже 33 исполнилось. Я понимаю, что нужен был нападающий, но заключи с ним контракт до конца сезона с возможность продления на год. Но его подписывают до 2025 года, а теперь не знают как от него избавиться.
В это лето Барса опять устроила скупку всех подряд, вот только вопрос - это продолжение али как?
Если Барса будет продолжать в том же духе, то о возвращении на прежний уровень не может быть и речи.
Приобреталось очень много игроков, мягко сказать не уровня Барселоны, тем более иной раз не подходящих под её стиль.
Я даже не могу вспомнить, когда Барса попадала в цель с приобретением в последний раз.
Порой игроки брались в последний момент.
Не в обиду Депаю, но разве это топ игрок? Да нет конечно. А к примеру Брейтуэйт, когда я услышал, что его Барса покупает, я подумал, что это просто шутка такая, а нет купили балласт.
А история с Обамеянгом так вообще высшая степень непрофессионализма.
Игрок 31 января 2022 года приходит в команду как свободный агент, на тот момент ему 32 года, сейчас уже 33 исполнилось. Я понимаю, что нужен был нападающий, но заключи с ним контракт до конца сезона с возможность продления на год. Но его подписывают до 2025 года, а теперь не знают как от него избавиться.
В это лето Барса опять устроила скупку всех подряд, вот только вопрос - это продолжение али как?
Если Барса будет продолжать в том же духе, то о возвращении на прежний уровень не может быть и речи.