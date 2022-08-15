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«Вест Хэм» хочет перехватить Депая у «Ювентуса»

сегодня, 13:36

«Вест Хэм» намерен перехватить футболиста «Барселоны» Мемфиса Депая у «Ювентуса», который продвинулся в переговорах с игроком.

«Барселона» намерена этим летом расстаться с игроком из-за непростого финансового положения клуба. «Юве» уже предложил футболисту двухлетнее соглашение, которое тот подпишет, когда расторгнет контракт с «Барсой». Лондонский клуб также хочет подписать Депая, «молотобойцы» уже связывались с футболистом. В пользу «Ювентуса» говорит факт выступления клуба в Лиге чемпионов. Однако «Вест Хэм» имеет амбициозные планы по развитию, что тоже может привлечь Депая.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:15
нашли за кем гнаться..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:39, ред.
У него может получиться...
Гость
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