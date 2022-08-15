«Вест Хэм» хочет перехватить Депая у «Ювентуса»

1660559814

сегодня, 13:36

«Вест Хэм» намерен перехватить футболиста «Барселоны» у «Ювентуса», который продвинулся в переговорах с игроком.

«Барселона» намерена этим летом расстаться с игроком из-за непростого финансового положения клуба. «Юве» уже предложил футболисту двухлетнее соглашение, которое тот подпишет, когда расторгнет контракт с «Барсой». Лондонский клуб также хочет подписать Депая, «молотобойцы» уже связывались с футболистом. В пользу «Ювентуса» говорит факт выступления клуба в Лиге чемпионов. Однако «Вест Хэм» имеет амбициозные планы по развитию, что тоже может привлечь Депая.