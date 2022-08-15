В «Торпедо» отреагировали на слухи о назначении Геркуса на пост президента

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сегодня, 21:12

В совете директоров «Торпедо» опровергли возможную смену президента клуба. Сообщалось, что руководящую должность может занять Илья Геркус.

«Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу „Торпедо“. Сначала было об уходе главного тренера Александра Бородюка, теперь – президента Дениса Маслова.

У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки. Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», – сообщили в руководстве «Торпедо».