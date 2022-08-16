«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» по Гордону

«Челси» улучшил предложение по вингеру Энтони Гордону, но «Эвертон» не устроила и сумма в 45 миллионов фунтов стерлингов. Ранее «Челси» предлагал 40 миллионов фунтов стерлингов.
Хотя в «Эвертоне» настаивают на том, что 21-летний игрок не уйдет из клуба, «Челси» постоянно предпринимает попытки подписать его. Теперь в лондонском клубе должны решить, делать ли третье предложение.
Он в прошлом сезоне один из немногих кто в Эвертоне показывал качественную игру, дриблинг и техника у него явно не "английские".
В том году парниша чуть ли не единственным светлым пятном Эвертона был
Ришарлисону замену не взяли, усилились парнями из вылетевшего Бернли, если и его отпустят - то видимо морально на очищение шипом согласны уже
Он в прошлом сезоне один из немногих кто в Эвертоне показывал качественную игру, дриблинг и техника у него явно не "английские".
В том году парниша чуть ли не единственным светлым пятном Эвертона был
Ришарлисону замену не взяли, усилились парнями из вылетевшего Бернли, если и его отпустят - то видимо морально на очищение шипом согласны уже