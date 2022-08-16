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«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» по Гордону

вчера, 23:31

«Челси» улучшил предложение по вингеру Энтони Гордону, но «Эвертон» не устроила и сумма в 45 миллионов фунтов стерлингов. Ранее «Челси» предлагал 40 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя в «Эвертоне» настаивают на том, что 21-летний игрок не уйдет из клуба, «Челси» постоянно предпринимает попытки подписать его. Теперь в лондонском клубе должны решить, делать ли третье предложение.

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протон
протон
сегодня в 00:24
Видели игру его? Или стандартное "не смотрел, но т.к. англичанин значит бревно".
Он в прошлом сезоне один из немногих кто в Эвертоне показывал качественную игру, дриблинг и техника у него явно не "английские".
В том году парниша чуть ли не единственным светлым пятном Эвертона был

Ришарлисону замену не взяли, усилились парнями из вылетевшего Бернли, если и его отпустят - то видимо морально на очищение шипом согласны уже
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:52
Надо ещё деньжат накинуть!
Гость
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