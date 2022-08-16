«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» по Гордону

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вчера, 23:31

«Челси» улучшил предложение по вингеру , но «Эвертон» не устроила и сумма в 45 миллионов фунтов стерлингов. Ранее «Челси» предлагал 40 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя в «Эвертоне» настаивают на том, что 21-летний игрок не уйдет из клуба, «Челси» постоянно предпринимает попытки подписать его. Теперь в лондонском клубе должны решить, делать ли третье предложение.