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Главный тренер «Амкала» хочет сыграть в финале Кубка России с «Зенитом»

сегодня, 22:48

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко высказался о «Твери» – следующем сопернике команды в Кубке России.

«Тверь» — хорошая команда из ПФЛ. Посмотрим, разберeм. Будем готовиться. Если мы будем продолжать также играть и удача будет на нашей стороне, то как можно дальше зайдeм. Много факторов будет складываться. Будем работать и двигаться дальше. Хотелось бы в финале Кубка с «Зенитом» встретиться.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 22:57
Вот его прёт. Поделись мужик.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:50, ред.
И тут Остапа понесло !))
Сейчас лучше сразу с Реалом или Манчестер Сити и Ливерпулем. Фантазёр.
Гость
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