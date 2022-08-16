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Создатель «Амкала»: «Доказали всё тем, кто считает медиафутбол клоунадой»

сегодня, 21:48
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зоркий (Красногорск)ЗоркийЗакончился после серии пенальти

Создатель любительской команды «Амкал» Герман Попков прокомментировал победу команды в матче первого раунда Кубка России с красногорским клубом «Зоркий» (1:1, 8:7 — по пенальти).

Не назову именно участие в профессиональном футболе мечтой. Я однажды уже был игроком. Сейчас выполнили большую цель: доказать тем, кто считал медийный футбол клоунадой, что они не правы. Пусть потом эксперты, которые так считают, разберут нашу игру по тактике. Посмотрите по InStat, почему-то у «Амкала» цифры больше, чем у профессиональной команды. А так очень круто! Эмоции непередаваемые! Сейчас, наверное, в раздевалке все будут петь и танцевать.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 22:22
Победа чисто на эмоциях. На более длинной дистанции их будут выносить на раз.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:16
Эта "профессиональная команда" первый сезон играет в ФНЛ-2 после банкротства три года назад по мелочи))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:58
Клоунада, как она есть
Гость
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