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Миллиардер Рэтклифф планирует приобрести долю в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:25

Английский миллиардер Джим Рэтклифф хочет купить «Манчестер Юнайтед».

Бизнесмен хочет приобрести долю в клубе с перспективой получения полного контроля над «дьяволами», если нынешние владельцы команд, семья Глейзеров, примут новые инвестиции. Если клуб выставят на продажу, Рэтклифф постарается его купить.

Бизнесмен является основателем и совладельцем компании Ineos, которая работает в сфере химической промышленностью. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей мира и 2-е в Великобритании.

Ранее стало известно, что Глейзеры могут продать миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед».

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Ман Юнайтед
Перевод с si.com
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:14
В Манчестер Юнайтед настало то время, когда нужно проводить глобальную чистку, начиная с семьи Глейзеров и заканчивая игроками. Только тогда можно будет о чем-то говорить. Мне кажется, что семье Глейзеров уже надоело всё. В Манчестер Юнайтед нужен такой президент, как Флорентино Перес и тренер, как Жозе Моуриньо, чтоб провести эту чистку и начать большую перестройку, которую проспали в своё время семья Глейзеров и Алекс Фергюсон. По сути, Фергюсон выжал всё из того состава, и оставил команду, когда настали трудные времена.
протон
протон
сегодня в 00:11
Представитель сэра Джима Рэтклиффа: «Речь не о деньгах, которые были потрачены или не потрачены. Джим смотрит на то, что можно сделать сейчас, и, зная, насколько важен «Юнайтед» для города, он чувствует, что настало время для перезагрузки».
allemz
allemz
вчера в 23:56
"с перспективой получения полного контроля над «дьяволами»"

Такого поворота Бог точно не ожидал, враг моего врага - мой ?
BENFICA
BENFICA
вчера в 23:46
Это весьма интересно!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Оба клуба живут за счёт имени, а ведь на него когда-то работали на него, былая слава никак не поможет сейчас, переплачивают игрокам, повышенная З.П. помогает забить на футбол новичкам, почти все незнакомы с историей клуба либо с детства, но это знакомый шаблон, касаемо владельцев, им бы Бабочек собирать, а они клубами владеют, они-то денег выдают, а сколько собирают и просаживают зазря!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:32
Для МЮ таже история, что и для Спартака. Лучше поменять хозяина клуба.
Что общего между МЮ и Спартаком?
А то, что порой решения совсем неадекватные основываются больше на пиаре, чем на спортивных результатах.
Пиар всё, а результаты не важно, важно, что самые популярные.
В Спартаке как я понял Федуна задвинули, ну и если МЮ хочет вернутся, то надо менять хозяев. А то клуб так и останется во втором или даже в третьем эшелоне АПЛ.
Гость
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