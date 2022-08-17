Миллиардер Рэтклифф планирует приобрести долю в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:25

Английский миллиардер Джим Рэтклифф хочет купить «Манчестер Юнайтед».

Бизнесмен хочет приобрести долю в клубе с перспективой получения полного контроля над «дьяволами», если нынешние владельцы команд, семья Глейзеров, примут новые инвестиции. Если клуб выставят на продажу, Рэтклифф постарается его купить.

Бизнесмен является основателем и совладельцем компании Ineos, которая работает в сфере химической промышленностью. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей мира и 2-е в Великобритании.

Ранее стало известно, что Глейзеры могут продать миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед».