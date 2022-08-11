Китайский автопроизводитель может стать спонсором «Спартака»

Китайский автопроизводитель Chery может стать новым спонсором «Спартака».
По данным источника, при успешном исходе переговоров компания придет на смену Nissan.
Компания Nissan прекратила производство в России в марте этого года.
Китайский автопроизводитель Chery может стать новым спонсором «Спартака».
По данным источника, при успешном исходе переговоров компания придет на смену Nissan.
Компания Nissan прекратила производство в России в марте этого года.
видно,скоро эти звери всех накрутят на фую.
видно,скоро эти звери всех накрутят на фую.