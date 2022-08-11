Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Китайский автопроизводитель может стать спонсором «Спартака»

сегодня, 11:57

Китайский автопроизводитель Chery может стать новым спонсором «Спартака».

По данным источника, при успешном исходе переговоров компания придет на смену Nissan.

Компания Nissan прекратила производство в России в марте этого года.

Все новости
Лапорта – популист года. Игроки «Барселоны» одолжили клубу свыше 500 млн евро
08 августаВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии14
«Лукойл» хочет приобрести права на стадион «Спартака»
06 августа
Сорокин: «Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге получит компенсацию от УЕФА»
06 августа
Кукурелья — самый дорогой защитник в истории «Челси»
05 августа
Асхабадзе: «Наш бюджет в районе 570 миллионов рублей»
04 августа
«Уфа» получит необходимое финансирование
03 августа
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:19
Федуну продвинул Черри в спонсоры известный Лю,
видно,скоро эти звери всех накрутят на фую.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:14
До встречи, мои родные...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:01
💰 Деньги 💰 💰 💰 лишними не бывают !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 