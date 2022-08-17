Маск издевается над МЮ. Глейзеры не хотят уходить, выкачали из клуба 2 миллиарда долларов

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сегодня, 15:54

Илон подшутил над беднягами из «Юнайтед».

Глейзеры – уникальные для АПЛ

МЮ – единственный клуб английской лиги, который выплачивает дивиденды акционерам. В основном лично семье Глейзеров. Только с 2016-го американцы забрали 166 фунтов стерлингов. При этом покойный Малкольм Глейзер в 2005-м купил МЮ не за личные деньги, а за кредитные. Проценты платит именно клуб, банки уже получили 743 миллиона фунтов.

Старый Глейзер придумал нехитрую схему: выкупил прибыльное предприятие за кредитные средства, клуб платит по счетам, а американцы снимают сливки. Многие в АПЛ берут кредиты, но суммарно выплаты по процентам МЮ в пять раз выше, чем у «Тоттенхэма», который построил современный стадион. У «Ливерпуля» объем выплат в 15 раз ниже. А вот другие долги МЮ Глейзеры отдавать не спешат.

Валовый долг МЮ за 15 лет мало изменился. Когда «Тоттенхэм» частично погасит кредиты за стадион, а «Челси» спишут долг перед Абрамовичем, то МЮ станет главным должником в АПЛ . Пока другие вкладывали деньги в инфраструктуру, «Олд Траффорд» постарел и обветшал. Капитальные вложения в клубное имущество за 10 лет – 136 млн фунтов. Это меньше, чем потратил «Фулхэм». Даже Роналду не заявил, что остается – заставляет фанатов ждать.

Тратят, но не деньги владельцев

В МЮ транжиры, но используют то, что заработал клуб. Только «Манчестер Сити» и «Челси» выбросили больше на трансферы за последние годы. Получается, «Ливерпуль» добрался до чемпионства с меньшими расходами на игроков. В АПЛ многие владельцы серьезно вкладываются, даже середняки. В «Астон Виллу» вложили за десять лет 506 млн фунтов, а Глейзеры чаще отбирают.

Невилла и Каррагера оценили 33 трансфера МЮ после Фергюсона и нашли два удачных – Ибрагимович и Фернандеш. Но в первом случае переплатили Райоле и самому Златану, а во втором надо оценить выносливость и класс Бруну. О полезности можно спорить, а вот что знаем точно — МЮ переплачивает футболистам, которые проигрывают середнякам АПЛ , причем унизительно.

Подписание Роналду, Санчо и Варана подбросило расходы клуба на зарплаты. В 2022-м придется отдать 387 миллионов фунтов. Рекорд в АПЛ , рост на 20 %. При этом у МЮ большие долги и нужны новые трансферы, вроде покупки форварда. Также не зарабатывают на продажах. Грановская за 5 лет собрала 413 млн фунтов, а МЮ лишь 81 миллион. Столько могли получить за одного Погба пару лет назад.

Глейзеры уже продавали акции МЮ

Выручка МЮ существенно выросла не из-за Глейзеров, а потому что росла у всех грандов Европы. Коронавирус подкосил всех, но если сравнивать с темпами роста «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», то в финансовом смысле МЮ скоро станет «третьей силой». Или четвертой, если «Челси» грамотно использует свои козыри в ближайшие пять лет. На МЮ уже давят ужасные спортивные результаты.

Вудворд ошибся, когда хвастался, что деньги будут, даже если всем проигрывать. Например, прошлый титульный спонсор платил МЮ почти на 20 млн фунтов за сезон больше, чем нынешний. А производитель формы в 2025-м предложит меньше 75 млн фунтов. Также не исключено, что Глейзеры тайно получали огромные гонорары за членство в совете директоров, а это минимум 55 млн фунтов.

Выплаты менеджерам клуба на своем пике поднялись в 2.5 раза. Также владельцы забрали за «консультации» 23 млн фунтов. А самое главное – уже продали часть МЮ , ведь избавились от акций класса А на сумму 465 млн фунтов (может вырасти до 514 миллионов, акции «зафрахтованы» покупателями). Думаете, клуб получил доходы от сделки на полмиллиарда? Нет, заработали только владельцы.

Расплодили фальшивых покупателей

Маск время от времени выходит на первое место в списке самых богатых людей мира. Эксперты отмечали, что за обликом «дурачок из Твиттера» скрывается манипулятор рынками и, возможно, немного аферист. Вокруг него сильные инженеры и экономисты. Подсказывают, когда соврать об уникальном тоннеле в Лос-Анджелесе, чтобы власти Калифорнии отказались от скоростной железной дороги.

Илону было выгодно зарубить общественный транспорт в городе. Он не раз говорил, что не придет в спорт, а теперь пошутил: «Я покупаю МЮ , не благодарите». Традиционный троллинг. «Покупал» «Кока-Колу», обещая вернуть в рецептуру кокаин. Скорее всего, шутка о МЮ связана с судебной тяжбой миллиардера и «Твиттера» — Илон пообещал 44 миллиарда долларов за компанию, но затем отказался.

Теперь юристам нужны примеры шуток о покупке – как запасной вариант защиты в суде. Боец Макгрегор или какой-то дедушка из Британии тоже пиарились, грозясь купить МЮ . В мире шаткая финансовая ситуация, афер станет больше. Явно пахнет 2008-м из-за китайских махинаций с недвижимостью, рецессии больших экономик, завязанной на коронавирусных выплатах. В такой ситуации тяжело вырвать у Глейзеров МЮ , ведь их финансово все устраивает.

Покупка МЮ обновит мировой рекорд

Фанатам МЮ важно понять, что их клуб не «Челси», где хватило 4.6 миллиардов фунтов для покупки. Абрамович четко знает, почему подписал все бумаги. Хочет в старости быть респектабельным миллиардером, а не стариком из списка на экстрадицию. А Глейзеры не отдадут дойную корову без наценки. Великий футбольный финансист Кирон О’Коннор, он же Swiss Ramble, все подсчитал.

Глейзеры получили 1.134 миллиарда фунтов только за счет прямых выплат от МЮ — проценты банкам, погашение долга, дивиденды, вознаграждение директорам из семьи и плата за консультации. Если добавить, что прибыль от продажи акций вырастет до 514 млн фунтов, то получается минимум 1.648 миллиарда, что в долларах дает 1.993 миллиарда, без малого два миллиарда.

Понятно, что не все село в одни карманы, но и клуб не заработал. Все данные из официальных отчетов, старый Глейзер провернул сделку века, но его сыновья не разбираются в футболе. Американцы и шейхи из клубов Клоппа и Гвардиолы делегировали полномочия. А Глейзерам плевать на спортивные результаты. Только на новой волне тотальной критики появились покупатели.

На горизонте был самый богатый человек Индии и пока тайный фонд из Нью-Йорка. Вот только МЮ нельзя попадать в руки Глейзеров 2.0, ведь этим еще повезло – выехали на популярности бренда и багаже Фергюсона. А новому руководству нужен бизнес-план, прогресс на поле. Важно будет инвестировать деньги не только в хаотично захваченных игроков, а вернуть репутацию.

Спортивная ситуация давно критическая, но у Глейзеров есть одна общая черта с Роналду. Они все думают, что Земля верится вокруг них, а не вокруг Солнца. Какое уязвленное эго надо иметь, чтобы выписывать о себе сто новостей, как сделал португалец? И кем надо быть, чтобы развалить «Манчестер Юнайтед»? Пять братьев Глейзеров – сыновья миллиардера, который начал с 300 долларов на счету.

Но Джоэл, Ави, Кевин, Брайан и Эдвард не предприниматели и даже не хитрые дельцы, а наследники империи. Джоэл и Ави, управляющие МЮ , не сумели, имея миллиарды отца, развить бизнес, но могут поставить мировой рекорд, продав клуб тем, кому на него не плевать. Это в лучшем случае. В худшем они и покупателя найдут себе под стать, что напоминает о фразе из классического фильма: «Политики, старые здания и проститутки становятся респектабельными с возрастом».