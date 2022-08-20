Нападающий Джейми Варди продлил контракт с «Лестером».
Новое соглашение футболиста с клубом будет действовать до лета 2024 года. За «лис» Варди выступает с 2012 года. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории «Лестера» — на его счету 164 гола в 387 матчах.
Ранее интерес к игроку проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Или дикое недоразумение получилось или Вы пытаетесь как то выкрутиться из этой неприглядной истории.
Насколько я понимаю мне был выписан "АВТОБАН", и это обозначает, что на час меня наказала "Автоматическая компьютерная Программа", а не живой модератор!!!
David! О чем Вы говорите!? У нас с Вами прекрасные отношения и как Вы могли допустить, что я Вас буду обзывать "ботом"!
Косвенное мое доказательство - "совет" "айтишникам" исправить компьютерную программу... Логично. что только железо может принять Два одинаковых слова за одно?
Дело было ночью, неужели Вам нельзя было уточнить этот вопрос, а потом портить мне настроение на семь дней?
Сожалею.
По поводу моих нарушений правила"Одного слова"
Уберите бонус 10 баллов за первый коммент и никто не будет стараться "застолбить" первым место в комментарии.
Или дикое недоразумение получилось или Вы пытаетесь как то выкрутиться из этой неприглядной истории.
Насколько я понимаю мне был выписан "АВТОБАН", и это обозначает, что на час меня наказала "Автоматическая компьютерная Программа", а не живой модератор!!!
David! О чем Вы говорите!? У нас с Вами прекрасные отношения и как Вы могли допустить, что я Вас буду обзывать "ботом"!
Косвенное мое доказательство - "совет" "айтишникам" исправить компьютерную программу... Логично. что только железо может принять Два одинаковых слова за одно?
Дело было ночью, неужели Вам нельзя было уточнить этот вопрос, а потом портить мне настроение на семь дней?
Сожалею.
По поводу моих нарушений правила"Одного слова"
Уберите бонус 10 баллов за первый коммент и никто не будет стараться "застолбить" первым место в комментарии.
Нам жаль что вышло так, но нарушения мы игнорировать не можем, как и не наказывать за них.
По поводу двух одинаковых слова - представим что кто-то написал что-то вроде "Да, да, да.”, так ли отличается это от просто "Да."? Если в правилах нет про конкретно повторения одни из тех же слов это не значит что это допустимо.
К тому же Вам неоднократно до этого лишь снимали очки для ставок за комментарии из одного слова, в той же сумме что Вы заработали благодаря таким комментариям. Далее стало понятно что необходимо попытаться помочь Вам понять другим образом, и ни жёлтая карточка ни часовой бан, скажем честно и откровенно, не являются строгими наказаниями.
По поводу оскорбления сотрудников, сказано это было в мой адрес ”Весь вечер ваш бот мне испортил. Научите его считать до двух одинаковые слова, а помогут ему ваши айтишники." - во-первых "бот“, во-вторых прямой намёк что я не умею считать до двух. Если Вам непонятно что здесь оскорбительного то мне тут больше нечем Вам помочь с этим, но заверю что здесь дело не в том кто и кому что сказал, дело в том что было нарушено и что должно последовать в таких случаях.
Не знаю с чего Вы взяли что у кого-либо к Вам предвзятое или негативное отношение, если брать конкретно нас двоих то я всегда уважительно относился к Вам, при этом как работник сайта я обязан подходить беспристрастно к своей работе. Мы не можем не действовать против нарушений правил.
На мой взгляд тут всё весьма очевидно, но надеюсь что данное объёмное объяснение помогло Вам понять что вызвало данную серию событий.
Всего доброго.
Нам жаль что вышло так, но нарушения мы игнорировать не можем, как и не наказывать за них.
По поводу двух одинаковых слова - представим что кто-то написал что-то вроде "Да, да, да.”, так ли отличается это от просто "Да."? Если в правилах нет про конкретно повторения одни из тех же слов это не значит что это допустимо.
К тому же Вам неоднократно до этого лишь снимали очки для ставок за комментарии из одного слова, в той же сумме что Вы заработали благодаря таким комментариям. Далее стало понятно что необходимо попытаться помочь Вам понять другим образом, и ни жёлтая карточка ни часовой бан, скажем честно и откровенно, не являются строгими наказаниями.
По поводу оскорбления сотрудников, сказано это было в мой адрес ”Весь вечер ваш бот мне испортил. Научите его считать до двух одинаковые слова, а помогут ему ваши айтишники." - во-первых "бот“, во-вторых прямой намёк что я не умею считать до двух. Если Вам непонятно что здесь оскорбительного то мне тут больше нечем Вам помочь с этим, но заверю что здесь дело не в том кто и кому что сказал, дело в том что было нарушено и что должно последовать в таких случаях.
Не знаю с чего Вы взяли что у кого-либо к Вам предвзятое или негативное отношение, если брать конкретно нас двоих то я всегда уважительно относился к Вам, при этом как работник сайта я обязан подходить беспристрастно к своей работе. Мы не можем не действовать против нарушений правил.
На мой взгляд тут всё весьма очевидно, но надеюсь что данное объёмное объяснение помогло Вам понять что вызвало данную серию событий.
Всего доброго.