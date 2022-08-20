Варди продлил контракт с «Лестером»

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сегодня, 12:37

Нападающий продлил контракт с «Лестером».

Новое соглашение футболиста с клубом будет действовать до лета 2024 года. За «лис» Варди выступает с 2012 года. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории «Лестера» — на его счету 164 гола в 387 матчах.

Ранее интерес к игроку проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед».