В ЦСКА отреагировали на новости о возможном нарушении регламента

1661092148

сегодня, 17:29

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал присутствие полузащитника на скамейке запасных в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

ЦСКА заподозрили в нарушении регламента, так как изначально попавший в стартовый состав Кучаев получил повреждение на разминке и был заменен перед началом игры на . Замененного при таких условиях игрока должны исключить из заявки, однако на сайте РПЛ Кучаев был в числе запасных.

«Прикрепляю протокол, который уже везде и так фигурирует. Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет. Тем более после такого гола Медины», — написал Брейдо.