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В ЦСКА отреагировали на новости о возможном нарушении регламента

сегодня, 17:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал присутствие полузащитника Константина Кучаева на скамейке запасных в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

ЦСКА заподозрили в нарушении регламента, так как изначально попавший в стартовый состав Кучаев получил повреждение на разминке и был заменен перед началом игры на Ивана Облякова. Замененного при таких условиях игрока должны исключить из заявки, однако на сайте РПЛ Кучаев был в числе запасных.

«Прикрепляю протокол, который уже везде и так фигурирует. Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет. Тем более после такого гола Медины», — написал Брейдо.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 18:00
В газпроме баскетбол играют и никто не обсуждает и тем более не осуждает а здесь даже непонятно коснулся мяч кончика ногтя на пальце или нет, тем не менее ахматовцы молодцы, был нокдаум но они достойно вышли из него и показали настоящий мужской футбол, уважаю!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 17:48
Наверное.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:46
Вернул долг за зенит в ничего не решающем пенальти....
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:36, ред.
На то специалисты,пусть разбираются.А по пенальти,то его стоило назначить 100 %, судья явно не обьективен,пусть будет на его совести.А по игре Ахмат один тайм просто спал.
9v6qjwj6zs27
9v6qjwj6zs27
сегодня в 17:32
Это очень странно
Гость
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