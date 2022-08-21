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Агбонлахор: «Не собираюсь советоваться с Клоппом по поводу своего мнения»

сегодня, 10:05

Экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор ответил на критику со стороны главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Ранее бывший футболист клуба из Бирмингема в отрицательном ключе отозвался об игре «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» (0:4). Немецкий наставник припомнил Агбонлахору поражение «Астон Виллы» в игре с «Ливерпулем», в которой бирмингемцы пропустили 6 мячей.

Рад, что Клопп слушает радио. Но у меня есть начальство, которое контролирует мою работу. Если бы я сказал что-то не то о поражении «Манчестер Юнайтед», мне бы дали знать об этом. Не собираюсь советоваться с Клоппом по поводу своего мнения. Пусть лучше занимается своей работой.

Вряд ли бы он спросил у меня, как ему тренировать. И я не буду советоваться с ним, как выражать свое мнение. Даже немного странно, что он заступился за «Манчестер Юнайтед». Наверное, это свои уловки.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 10:18
Клопп дал понять ему,чтоб он не совал свой нос.Он критикует мю,насчет 4 пропущенных мячей,когда они сами пропустили от ливерпуля 6.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:11
Агбонлахор сказал свое мнение
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:09
Клопп влез не в свой базар.
Гость
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