Футбольный мир теряет Мбаппе. Килиан пытается выгнать Неймара из ПСЖ

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сегодня, 16:46

Француза критикуют даже фанаты его клуба.

Мбаппе и Неймар открыто в ссоре

В Париже говорят, что Мбаппе предложил вышвырнуть бразильца из ПСЖ . Были разговоры об аренде в «Челси», где вингера ждал знакомый тренер Тухель. Килиан пропустил стартовые матчи сезона из-за травмы, а Гальтье увидел, как ПСЖ побеждает без Мбаппе. Но когда форвард вернулся, то тренеру пришлось после промаха француза с точки подтверждать, что именно молодой человек – штатный пенальтист.

Игнорируют Неймара, который начал сезон восемью голевыми действиями в Суперкубке и чемпионате. Правильно выбирал голевые позиции, играя в стиле Промеса. Не работает в прессинге, не двигается больше всех, но пасы ему отдают Месси и Верратти, а дриблинг у Неймара одни из лучших на планете. Найти путь к чужим воротам просто. Но тогда и пенальти должен бить не Мбаппе.

А Месси проиграл Куртуа весной, поэтому Неймар считает, что его напарники не умеют исполнять пенальти. Причем Мбаппе, с которым дружил раньше, бразилец задел на тему приговоров публично. Форвард «селесао» лайкнул сразу два поста, в которых разнесли Килиана за высокомерие и игру в «начальника» после продления контракта, а еще за частые промахи с пенальти.

Результат свистопляски – советник президента ПСЖ Кампуш и главный тренер приглашают бразильца и Мбаппе на примирительную встречу, чтобы погасить конфликт, как взрослые люди. Вот только окружение Килиана против этого, ведь француз считает, что им нечего обсуждать. Напомним, что на дворе середина августа, а в ПСЖ уже токсичная атмосфера.

«Звездная болезнь» во всей красе

Окружение Мбаппе славится интригами. Чего стоит операция с «Реалом». Годами водили Переса за нос, чтобы потом взять жирное предложение шейхов. Можно наивно верить, что разговор с президентом Макроном или парижский патриотизм заставил Мбаппе остаться в клубе родного города. Конечно, если парижанин выиграет Лигу чемпионов для ПСЖ , то получится красивая история, которую обязательно используют маркетологи Мбаппе.

Но продление контракта – история о деньгах и власти. Людям нельзя вечно целовать одно место, похвала бывает опасной. Мбаппе понимает, что является самым талантливым футболистом своего поколения. Любой тренер уровня ЛЧ видел сводные графики, которые позволяют сделать два четких вывода. Первый – в роли левого форварда Мбаппе дико напоминает молодого Анри. Второй – Килиан единственный, кто подобрался к цифрам Роналдо.

Феномен играл сказочно, но Зубастику не повезло с травмами. А Мбаппе не повезло, что рядом нет Фергюсона и Гвардиолы, чтобы ставили на место, за счет авторитета сохраняли иерархию «педагог» — «ученик». Дешам тоже недостаточно жесткий. Год назад его звезды до поздней ночи рубились в видеоигры, а потом недооценили Швейцарию. Но если Дидье форвард Мбаппе уважает после ЧМ -18, то все наставники ПСЖ для него никто.

Кто такой Гальтье, чтобы сам Килиан его слушал? Мбаппе на днях психовал на поле из-за того, что Витинья отдал пас не ему, а Месси. Затем Килиан не праздновал голы в чужие ворота, ведь Неймар отобрал право на пенальти после промаха. Видно, что молодого человека некому поставить на место. У форварда ПСЖ и сборной Франции очевидная «звездная болезнь». Виноваты, в том числе, руководители парижан.

Запудрили мозг «особой ролью»

Тяжело оценить интеллект и развитость Мбаппе. Лишь с возрастом некоторые футболисты начинают читать книги в самолетах, изучать отдельные науки, получают реальное образование. Мбаппе до этой фазы не дожил, зато руководство ПСЖ и шейхи обещали ему чуть ли не управляющую роль в клубе. Так хотели «умыть» Переса, что могут развалить команду, ведь теперь капризам Мбаппе надо следовать.

После просмотра трех матчей ПСЖ в новом сезоне Мбаппе кажется лишним на поле, команде скорее нужен классный центральный форвард. И еще посмотрим, что Килиан начнет творить за полем, если загуляет, то станет играть хуже. Ведь президент ПСЖ прав – дисциплина в команде нулевая. Например, Верратти часто курит сигареты. Не так страшно, если эта плохая привычка у голкипера, Буффон как пример.

Но полевой игрок, который травит себя никотином, в 21 веке не будет самым резким. Джузеппе Меацца успевал и фашистов радовать победами со сборной Италии, и выкуривал по две пачки за день. Тренер Поццо разрешал форварду курить прямо в расположении сборной, а сейчас любое отступление от распорядка, даже в пище, чревато последствиями в игре. Причем о проблеме Марко знали давно.

И на днях Верратти поймали с сигаретой прямо за рулем автомобиля. Он больше не прячется. В ПСЖ хоть кто-то, кроме Рамоса, профессиональный атлет? Понятно, что состав феноменальный. Смять «Монпелье» можно и с похмелья. Не исключаем, что Неймар за последние годы так и делал не раз. Гулял до утра, а вечером следующего дня накручивал всех на поле. Но в ЛЧ за все грехи нужно платить.

Отряд жалобщиков не выиграет ЛЧ

Если им плевать на подготовку, то не выиграют престижный турнир, где есть не настолько одаренные, но более профессиональные люди. В «Манчестер Сити» тоже есть пьющие ребята, их не раз ловили. Но конкуренция в АПЛ не позволит жить в объятиях моделей, как в Париже. Все понимают, что Неймар постарается быть прилежным пару месяцев, но лишь ради сборной Бразилии и личного эго.

Месси и Мбаппе тоже ждут мундиаля. Но на что эта тройка готова ради побед парижского клуба? Между собой уже не ладят, причем не впервые. Неймар, в отличие от нас, точно знает, предлагал ли Мбаппе руководству клуба от него избавиться еще весной. Ди Мария четко понимает, что его уход обсуждали с Килианом. Мужчины – сплетники, футболистам давно рассказали всю правду.

И если правда заключается в том, что Мбаппе вообразил себя спортивный директором ПСЖ – обратите внимание, у Кампуша роль советника, отказался от официального поста, то клубу крышка. Килиан заманивал в ПСЖ Зидана, Тчуамени и Рэшфорда. Первые двое отказались, а Маркус лишний. При этом сильный опытный центральный форвард не приехал, ведь вся тройка приревнует.

Мбаппе даже не подумал, что его токсичное поведение прямо на поле разозлит фанатов. Все запущено, если конфликты между напарниками на глазах у всех. Капризный Мбаппе заставил народ сомневаться в искренности заявлений, что в Париже форвард остался из-за патриотизма, а не из-за денег и обещания, что будет одобрять тренера и напарников.