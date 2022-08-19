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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе просил Аль-Хелайфи убрать из ПСЖ игроков из Аргентины

сегодня, 11:16

Килиан Мбаппе недоволен тем, что в ПСЖ была сформирована большая группа игроков из Аргентины.

После подписания нового контракта с клубом Мбаппе изменился, партнеры по команде сейчас характеризуют форварда как «избалованного» и «невыносимого».

Отмечается, что Мбаппе просил президента парижан Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды игроков из Аргентины, ему не нравилось, что была сформирована группа испаноговорящих игроков, в которую входили аргентинцы Месси, Ди Мария, Икарди, Паредес, бразилец Неймар, костариканец Навас и испанец Эррера.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил ПСЖ продать Неймара. Кроме того, Ди Мария уже ушел в «Ювентус», туда же должен перейти Паредес. Икарди находится в шаге от ухода из клуба, Навас может уйти в «Наполи». При этом после трансферов Мендеша, Витиньи и Санчеша в ПСЖ сформировалась группа из шести португалоговорящих игроков во главе с Неймаром.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 11:55
Скоро Мбаппе будет просить президента поменять президента
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:45
Царь во дворца!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:39
клоун
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:38
Ну, это уже нацизм чистой воды
shlomo
shlomo
сегодня в 11:28
Проще было бы избавиться от Мбаппе, но ему стоит потерпеть всего лишь годик: там Месси уйдёт обратно в Барселону, Неймар заскучает и поедет в Бразилию доигрывать, а Паредеса, Наваса и Икарди распихают по разным клубам) останется только разобраться с остальными, кто не хочет пасовать президенту - вроде Витиньи, Верратти и прочих....:))))

.... сегодня в ПСЖ мальчишка лет 23Х спросил маму: "А если всем попросить Аль-Хелайфи, он уберет аргентинскую республику?"
С мамой плакала половина ПСЖ....

Al-Khelaifi, quitale el Mbappe!!!
Илья85
Илья85
сегодня в 11:27
Вот не везёт парню ,только расформировался испаноговррящий блок,как тут образовался португалоговорящий. Что в принципе ,ещё хуже для него ,так больщая часть терек у него с неймаром
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:26
Да кто его знает, может это просто информационная в*йна объявленная Мбапе, не стоит верить всем слухам
qmffn3vn2b6u
qmffn3vn2b6u
сегодня в 11:21
А как вёл себя Месси в Барселоне?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:19
Ничего странного нет
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