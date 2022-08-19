Мбаппе просил Аль-Хелайфи убрать из ПСЖ игроков из Аргентины

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сегодня, 11:16

недоволен тем, что в ПСЖ была сформирована большая группа игроков из Аргентины.

После подписания нового контракта с клубом Мбаппе изменился, партнеры по команде сейчас характеризуют форварда как «избалованного» и «невыносимого».

Отмечается, что Мбаппе просил президента парижан Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды игроков из Аргентины, ему не нравилось, что была сформирована группа испаноговорящих игроков, в которую входили аргентинцы Месси, Ди Мария, Икарди, Паредес, бразилец Неймар, костариканец Навас и испанец Эррера.