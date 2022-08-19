Мбаппе просил Аль-Хелайфи убрать из ПСЖ игроков из Аргентины

Килиан Мбаппе недоволен тем, что в ПСЖ была сформирована большая группа игроков из Аргентины.
После подписания нового контракта с клубом Мбаппе изменился, партнеры по команде сейчас характеризуют форварда как «избалованного» и «невыносимого».
Отмечается, что Мбаппе просил президента парижан Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды игроков из Аргентины, ему не нравилось, что была сформирована группа испаноговорящих игроков, в которую входили аргентинцы Месси, Ди Мария, Икарди, Паредес, бразилец Неймар, костариканец Навас и испанец Эррера.
Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил ПСЖ продать Неймара. Кроме того, Ди Мария уже ушел в «Ювентус», туда же должен перейти Паредес. Икарди находится в шаге от ухода из клуба, Навас может уйти в «Наполи». При этом после трансферов Мендеша, Витиньи и Санчеша в ПСЖ сформировалась группа из шести португалоговорящих игроков во главе с Неймаром.
.... сегодня в ПСЖ мальчишка лет 23Х спросил маму: "А если всем попросить Аль-Хелайфи, он уберет аргентинскую республику?"
С мамой плакала половина ПСЖ....
Al-Khelaifi, quitale el Mbappe!!!
.... сегодня в ПСЖ мальчишка лет 23Х спросил маму: "А если всем попросить Аль-Хелайфи, он уберет аргентинскую республику?"
С мамой плакала половина ПСЖ....
Al-Khelaifi, quitale el Mbappe!!!