Защитник «Кристал Пэлас» получил угрозы убийством от фанатов «Ливерпуля»

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сегодня, 18:13

«Кристал Пэлас» серьезно рассматривает вопрос о том, чтобы сообщить в полицию об угрозах убийством в адрес защитника после матча с «Ливерпулем» (1:1).

Центральный защитник «Кристал Пэлас» сообщил, что стал жертвой жестоких оскорблений в сети после того, как нападающий «Ливерпуля» был удален с поля за удар головой Андерсена.

Вчера вечером получил от 3 до 400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете команду, но проявите уважение и перестаньте вести себя жестоко в интернете.

Болельщики «Ливерпуля», помимо оскорблений и угроз, желали, чтобы разбился самолёт, в котором будет находиться Андерсен. Также они желали смерти его семье.