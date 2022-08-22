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Губерниев поставил оценку Федуну за работу в «Спартаке»

сегодня, 17:48

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

Я не очень понимаю, как он не будет принимать участия в управлении командой, если он акционер «Лукойла», один из совладельцев. Как это будет выглядеть на практике? Ну, хорошо, скажем спасибо Федуну и поставим ему за работу в «Спартаке» по пятибалльной системе три с минусом. Как еще можно оценить его период работы, если почти за 20 лет люди взяли два Кубка и одно чемпионство. Чтобы не ставить двойку и не обижать уважаемый «Лукойл», поставим тройку с минусом. Натянем, так сказать, оценку. Ну, а дальше подождем, кто будет следующим человеком, который будет оперативно управлять «Спартаком».

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:19
Ты не совсем прав. Акции Спартака у Федуна выкупил Лукойл. Акции Лукойла, по моему, у Федуна никто не выкупал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:57
Крепко он его приложил...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:50
Да норм от руководил, всем нравилось.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:50
Губерниев видимо даже не знает что акции Федуна выкупил Лукойл. Балабол !(
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