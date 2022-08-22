Губерниев поставил оценку Федуну за работу в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

Я не очень понимаю, как он не будет принимать участия в управлении командой, если он акционер «Лукойла», один из совладельцев. Как это будет выглядеть на практике? Ну, хорошо, скажем спасибо Федуну и поставим ему за работу в «Спартаке» по пятибалльной системе три с минусом. Как еще можно оценить его период работы, если почти за 20 лет люди взяли два Кубка и одно чемпионство. Чтобы не ставить двойку и не обижать уважаемый «Лукойл», поставим тройку с минусом. Натянем, так сказать, оценку. Ну, а дальше подождем, кто будет следующим человеком, который будет оперативно управлять «Спартаком».