Червиченко предложил установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход своего преемника Леонида Федуна из команды спустя 18 лет.
Не знаю насчёт того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне, Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну? Если заслужил, то заслужил — стадион построил. Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что-то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что-то хорошее.
Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должно быть как-то увековечено в памяти болельщиков.
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
И в чемпионы сватала толпа.
Нет, весь я не уйду — душа в заветной лире
Арена всех переживет и тленья избежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Красавица "Открытие" стоит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
А. С. Пушкин
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
И в чемпионы сватала толпа.
Нет, весь я не уйду — душа в заветной лире
Арена всех переживет и тленья избежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Красавица "Открытие" стоит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
А. С. Пушкин