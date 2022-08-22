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Червиченко предложил установить памятник Федуну на стадионе «Спартака»

сегодня, 17:17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход своего преемника Леонида Федуна из команды спустя 18 лет.

Не знаю насчёт того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне, Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну? Если заслужил, то заслужил — стадион построил. Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что-то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что-то хорошее.

Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должно быть как-то увековечено в памяти болельщиков.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 17:38
Памятник в виде каблука а под ним федун!
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:34
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:32
Он памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
И в чемпионы сватала толпа.

Нет, весь я не уйду — душа в заветной лире
Арена всех переживет и тленья избежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Красавица "Открытие" стоит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

А. С. Пушкин
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:29
Отмучелся Червиченко, теперь и хейтить некого будет.
Зарема с Федуном уходят !))
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 17:28
Федун арена
ABir
ABir
сегодня в 17:23
Безусловно, заслуги Федуна в Спартаке должны быть отмечены.
Gahi
Gahi
сегодня в 17:18
Хорошая идея, нужно рассмотреть. Удачи
Гость
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