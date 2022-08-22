Гаврилов — об уходе Федуна из «Спартака»: «Пойду за шампанским»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобретает 100% акций «Спартака», в результате чего Федун покидает пост президента клуба.

Федун ушёл, да вы что, правда? Я и не знал. Пойду за шампанским. Думаю, что команда продолжит свое существование и без него. Незаменимых нет. Правление Федуна? Клуб держался на плаву, всё было не плохо в принципе. Но, к сожалению, гегемоном, как «Зенит» «Спартаку» при нём не удалось. Посмотрим, что будет дальше.