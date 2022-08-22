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«Манчестер Юнайтед» может купить трех игроков до конца августа

сегодня, 20:05

«Манчестер Юнайтед» намеревается усилить свой состав и работает над трансферами трёх игроков до завершения трансферного окна.

Цели манкунианцев: вингер «Аякса» Антони, вингер ПСВ Коди Гакпо и полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:41
Перед началом трансферного окна, все источники утвеждали, что тен Хагу выделять чуть больше двухсот миллионов. Манчестер уже потратил на трансферы Каземиро, Мартинеса и Маласию около 150 млн!!!(а может и больше)
Аякс запрашивает за Антони 90 млн, а ПСВ за своего игрока 45 млн, плюс Барселона попросит за де Йонга 65-70млн....это в сумме еще около двухсот миллионов, и того получается примерно 350 млн(+-) ...как так? Либо владельцы МЮ почуяли гнев болельщиков и решили гульнуть по полной?! Вообщем лично я не верю что МЮ подпишет всех троих,а так поглядим что будет на самом деле
ug7x3qyu26rz
ug7x3qyu26rz
сегодня в 20:17
не может
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:07
Надо укрепляться
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:07
Причём чем раньше тем лучше.
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