«Манчестер Юнайтед» может купить трех игроков до конца августа

«Манчестер Юнайтед» намеревается усилить свой состав и работает над трансферами трёх игроков до завершения трансферного окна.
Цели манкунианцев: вингер «Аякса» Антони, вингер ПСВ Коди Гакпо и полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.
«Манчестер Юнайтед» намеревается усилить свой состав и работает над трансферами трёх игроков до завершения трансферного окна.
Цели манкунианцев: вингер «Аякса» Антони, вингер ПСВ Коди Гакпо и полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.
Аякс запрашивает за Антони 90 млн, а ПСВ за своего игрока 45 млн, плюс Барселона попросит за де Йонга 65-70млн....это в сумме еще около двухсот миллионов, и того получается примерно 350 млн(+-) ...как так? Либо владельцы МЮ почуяли гнев болельщиков и решили гульнуть по полной?! Вообщем лично я не верю что МЮ подпишет всех троих,а так поглядим что будет на самом деле
Аякс запрашивает за Антони 90 млн, а ПСВ за своего игрока 45 млн, плюс Барселона попросит за де Йонга 65-70млн....это в сумме еще около двухсот миллионов, и того получается примерно 350 млн(+-) ...как так? Либо владельцы МЮ почуяли гнев болельщиков и решили гульнуть по полной?! Вообщем лично я не верю что МЮ подпишет всех троих,а так поглядим что будет на самом деле