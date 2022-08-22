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Сторожук: «Мы бы хотели, чтобы Кордоба остался в „Краснодаре“»

сегодня, 11:50

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал слухи о том, что нападающий Джон Кордоба может покинуть стан «быков».

Давайте так: по тренировочному процессу никаких вообще вопросов к нем нет, Джон — настоящий профессионал. Очень качественно работает, проявляет себя. Ему нужно было забить, что он и сделал в матче против «Оренбурга». Любой нападающий хочет забивать, надеюсь, что этот гол придаст ему больше уверенности.

Может ли он покинуть команду? Не хочется комментировать слухи. Думаю, что клуб делает все возможное, и мы со стороны тренерского штаба заинтересованы в нем. Мы бы хотели, чтобы Кордоба остался в «Краснодаре». Мы рассчитываем на него.

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Все комментарии
5dj3nqewkmsx
5dj3nqewkmsx
сегодня в 11:57
да что то большой пользы от него не видно...
dj5xt8qwds7j
dj5xt8qwds7j
сегодня в 11:54
Большинство легов свалят
Гость
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