Ловчев: «Хорошо, что Федун построил стадион. Но он плохой строитель клуба»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна.

После ухода Федуна ощутил облегчение. Мало кто вспомнит, что год назад я в качестве председателя физкультурно‑спортивного общества «Спартак» открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл». Я увидел результат своей работы в том числе.

Буквально все говорят: «Хотим поблагодарить Федуна за стадион». И я хочу это сделать, честь и хвала, но не этим ценен «Спартак» и футбольный клуб, а отношением и аурой.