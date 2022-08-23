Ловчев: «Хорошо, что Федун построил стадион. Но он плохой строитель клуба»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна.
После ухода Федуна ощутил облегчение. Мало кто вспомнит, что год назад я в качестве председателя физкультурно‑спортивного общества «Спартак» открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл». Я увидел результат своей работы в том числе.
Буквально все говорят: «Хотим поблагодарить Федуна за стадион». И я хочу это сделать, честь и хвала, но не этим ценен «Спартак» и футбольный клуб, а отношением и аурой.
Я когда был молодым парнем, поругался с Симоняном и не поехал на сборы перед игрой с ЦСКА, сказал, что больше не играю в «Спартаке». Со мной по телефону два часа разговаривал Старостин, были слова, что Симонян и Старостин — это еще и не «Спартак». Федун — это не «Спартак», это объединение людей. Слава богу, что Федун построил стадион, он хороший строитель, но плохой строитель клуба.
Уверен, что во многом по этой причине команду преследовали неудачи в чемпионатах страны. Поставьте себя на место футболистов. Не успевают привыкнуть к новому главному и его требованиям, как на смену ему приходит другой, но уже со своими заморочками. У кого хочешь голова закружится, а ум будет "в раскорячку", вот и ребята не могли найти свою игру за то время, что было ему отведено.
Вспомним Карреру. Г-н Федун был так нетерпелив в своих постоянных поисках нового тренера, что на следующий год после чемпионского сезона, при первых неудачах просто вышвырнул итальянца из команды, пожелав ему счастливого пути.
Уверен, что во многом по этой причине команду преследовали неудачи в чемпионатах страны. Поставьте себя на место футболистов. Не успевают привыкнуть к новому главному и его требованиям, как на смену ему приходит другой, но уже со своими заморочками. У кого хочешь голова закружится, а ум будет "в раскорячку", вот и ребята не могли найти свою игру за то время, что было ему отведено.
Вспомним Карреру. Г-н Федун был так нетерпелив в своих постоянных поисках нового тренера, что на следующий год после чемпионского сезона, при первых неудачах просто вышвырнул итальянца из команды, пожелав ему счастливого пути.