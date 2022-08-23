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Ловчев: «Хорошо, что Федун построил стадион. Но он плохой строитель клуба»

вчера, 12:37

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе из московского клуба Леонида Федуна.

После ухода Федуна ощутил облегчение. Мало кто вспомнит, что год назад я в качестве председателя физкультурно‑спортивного общества «Спартак» открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл». Я увидел результат своей работы в том числе.

Буквально все говорят: «Хотим поблагодарить Федуна за стадион». И я хочу это сделать, честь и хвала, но не этим ценен «Спартак» и футбольный клуб, а отношением и аурой.

Я когда был молодым парнем, поругался с Симоняном и не поехал на сборы перед игрой с ЦСКА, сказал, что больше не играю в «Спартаке». Со мной по телефону два часа разговаривал Старостин, были слова, что Симонян и Старостин — это еще и не «Спартак». Федун — это не «Спартак», это объединение людей. Слава богу, что Федун построил стадион, он хороший строитель, но плохой строитель клуба.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:29, ред.
У меня только одна претензия к г-ну Федуну, а именно: менял главных тренеров как перчатки каждые два года, а то и раньше. Причём менял при относительных неудачах, не давая тренеру построить новую команду. При этом некоторые из них были на загляденье, известные в футбольном мире и не обделённые регалиями. Даже порой жалко их становилось. Что это, как не самодурство со стороны владельца " Спартака" ?
Уверен, что во многом по этой причине команду преследовали неудачи в чемпионатах страны. Поставьте себя на место футболистов. Не успевают привыкнуть к новому главному и его требованиям, как на смену ему приходит другой, но уже со своими заморочками. У кого хочешь голова закружится, а ум будет "в раскорячку", вот и ребята не могли найти свою игру за то время, что было ему отведено.
Вспомним Карреру. Г-н Федун был так нетерпелив в своих постоянных поисках нового тренера, что на следующий год после чемпионского сезона, при первых неудачах просто вышвырнул итальянца из команды, пожелав ему счастливого пути.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:23
На душе отпустило у Ловчева;
что скрывать,и от печени-тоже,
мы теперь,спартачи,недоверчивы-
кто не с Жекой-получит по роже.
ABir
ABir
вчера в 13:43
Строить - не языком молоть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:15
Жека от счастья не просыхает уже целые сутки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
За стадион 🏟 в любом случае респект.
Гость
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