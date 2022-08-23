Величайшие цитаты Федуна. Снятие с чемпионата, свой Месси и Карпин как Фергюсон

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сегодня, 10:28

Развлекать словами Леонид Арнольдович умеет.

«Спартак» вспомнил достижения Федуна за 18 лет – хорошо, хоть легендарный Копа дель Соль не вписали, а народ чаще воскрешает в памяти его крылатые фразы. Афоризмов Федун подарил много. Особенно забавно в этом случае, что часто прогнозы не сбывались, а планы не воплощались в жизнь, потому фразы и запоминали.

Сравнил тогдашнего тренера и гендиректора «Спартака» Карпина с сэром Алексом:

Фергюсон как-то при такой же управленческой системе работает и выигрывает трофеи? В «Спартаке» английская схема устройства футбольного клуба!

О причине ляпов Джанаева и методе исцеления:

Видимо, Джанаева кто-то заколдовал. Ему надо сходить в церковь. Другого объяснения у меня нет.

Когда «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби второй раз за восемь лет:

Можно сказать, что сегодня обыграли соперника на классе.

На слова Широкова, что болеет за киевское «Динамо»:

Зачем комментировать шизоидные заявления? Это весеннее обострение.

Федун – о ФК «Москва»:

Ничего удивительного в том, что этот клуб разваливается, нет. Он изначально создавался для одного-двух болельщиков.

О поражении от «Динамо» в дерби в 2011-м:

Что мы сегодня видели? Пионеры играли против пенсионеров. Пенсионеры победили.

Прогноз на будущее, как в воду глядел:

Паршивлюк в скором времени вытеснит Анюкова из сборной России, а Макеев – лучший левый защитник России, если не считать Жиркова, который может играть в полузащите.

О пенальти в ворота «Зенита»:

Егорову хватило смелости назначить из двух пенальти одно. Я вам скажу, для судьи это очень дорого – назначить пенальти в ворота «Зенита».

Классная цитата с учетом, сколько денег Федун потратил на клуб:

«Спартак» не моя игрушка, гораздо более дешевые игрушки найти не сложно. Просто я искренне люблю футбол, меня можно назвать энтузиастом.

О том, как убеждал Марчелло Липпи заменить Карпина у руля, даже не уволив тренера:

Переговоры веду лично, имя нового наставника объявим в понедельник. Все не так просто, кто-то отказывается. Марчелло Липпи сказал, что пока не может.

Угрозы в прямом эфире? Без проблем:

Я не помню такого судейства с бандитских времен в 90-х. Сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром.

Реакция на влет в еврокубках:

Проиграли «Легии» в Лиге Европы? «Спартак» сделал ставку на внутренний чемпионат.

О забытых привычках «Зенита»:

Наказание Эменике – позор. У нас есть команда, которая формируется по расовому признаку.

«Спартак» должен был обогнать по доходам «Челси»:

По моему плану, к концу 2015 года «Спартак» станет полностью самоокупаемым. Скоро наши доходы станут сравнимы с доходами «Челси», а там мы еще посмотрим, кто более великий клуб.

О булочках и икре:

Сейчас «Спартак» — это булочка с маслом. Если усилим еще две позиции, то получится бутерброд с икрой.

Федун – философ:

Запрет пива на стадионах стимулирует употребление водки.

О победном голе Заболотного в дерби:

Помните Янчика из ЦСКА , который забил нам на самом флажке? Больше у Заболотного таких мячей не будет.

О кумовстве в высших эшелонах футбольной власти:

Уверен, Кержаков не будет наказан после столкновения с Диканем, ведь Сергей Фурсенко раньше возглавлял «Зенит».

За пять дней до отставки Эмери:

Отставку Эмери не рассматриваем. У него еще два года контракта, и он будет работать все эти два года.

О составе «Спартака»:

Это еще не икра. Это по-прежнему масло.

О Кариоке:

Боюсь сглазить, но этот парень должен дорасти до сборной Бразилии!

О светлом будущем:

Будущее «Спартака» — это наши воспитанники, а не легионеры.

О беде Дзюбы:

В футбол играют ногами, а не языком.

О любимом тренере:

Карпин израсходовал 250-280 миллионов евро. На эти деньги можно было трех Халков приобрести! Но сбитый летчик есть сбитый летчик…

О запросах:

Дзюба хочет получать, как Халк в «Зените», но он не играет, как Халк.

О своем Месси:

В «Спартаке» растет русский Лионель Месси – Денис Давыдов.

О профессионалах:

Я принял решение отдать полномочия по управлению «Спартака» профессионалам.

О селекции:

Поставлена задача найти двух новых игроков уровня Промеса.

После сожалел о сказанном, но ляпнул такое:

Дзюба такой человек, который за копейку удавит всех своих родных.

О подарке на 60-летие после поражения от «Кубани»:

В юбилей ждал от «Спартака» хоть тухленькой, но победы.

Об отстранении Федуна от управления:

Враги ненавидят сильный «Спартак». Но они не дождутся!

Забавная деталь – в чемпионском сезоне Федун в основном держал обет молчания. Зря от него отказался?

О снятии проклятия:

Гигантское облегчение, не смог сдержать слез. Всем-всем поздравления с чемпионством. Теперь я больше не Нольтрофеич!

О том, секта ли «Спартак»:

Не согласен, у нас спартаковское братство.

О полуфинале Лиге чемпионов:

Усилимся, бюджет выделен. При большом везении «Спартак» может дойти до полуфинала этого турнира.

О стабильности:

Кризис «Спартака» существует только в газетах.

О важности тренера – поменял мнение времен Невио Скалы, что наставник это лишь 10 % успеха:

Тренер это всё! Любой руководитель может всё развалить, либо всё создать. Тренер – это 100 процентов, как и любой начальник.

О подарке на день рождения после поражения от «Урала»:

Может, им стоить подарить мне галстук, чтобы я на нем повесился?

О наступлении коммунизма:

В 2023 году «Спартак» будет готов к самостоятельному плаванию. Клубом должны владеть его болельщики.

Об образовании своей супруги:

Кто-то в России получал диплом магистра экономического управления на факультете футбола университета Барселоны? Она вот только получила его!

О «полном шлеме»:

У меня полный шлем: чемпионство, Суперкубок и наконец Кубок. Время прошло не зря. Время прошло не зря еще и потому, что «Спартак» всегда играл чисто.

О снятии с чемпионата после судейства в игре с «Сочи»:

Завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. В этой клоунаде, которую устроили, участвовать не хочу.

Как часто бывает, Федун говорил о разных вещах, а часто получалось говорить о себе самом. Когда-то Леонид Арнольдович так сказал о продаже «Спартака»: «Любовь не продается!» Но времена меняются, практика показала — любовь отнимается. Причем сумма сделки скромная, в десяток раз меньше, чем семья Федунов требовала в прошлой жизни.

Радоваться или горевать фанатам «Спартака», что теперь клуб в руках нефтяной корпорации, потерявшей старое руководство? Время покажет, но рассчитывать на повторение расходов последних 18 лет наивно. Денег будет намного меньше, поэтому все зависит от людей, которым поручат их тратить. Федун расходовал щедро, но неумело.