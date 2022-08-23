Керк: «Сейчас я не могу сказать, что мы опередим „Зенит“»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал свои слова о том, что «железнодорожники» в этом сезоне могут опередить «Зенит». Голландец высказал такое мнение перед началом сезона.

У нас получился плохой старт сезона. Но у нас отличный состав. Мы можем выигрывать матчи и все так же соревноваться с лучшими. На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков. Но в этом туре мы наконец победили. Я надеюсь, что все будет только лучше. В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует.