Керк: «Сейчас я не могу сказать, что мы опередим „Зенит“»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал свои слова о том, что «железнодорожники» в этом сезоне могут опередить «Зенит». Голландец высказал такое мнение перед началом сезона.
У нас получился плохой старт сезона. Но у нас отличный состав. Мы можем выигрывать матчи и все так же соревноваться с лучшими. На данный момент я не могу сказать, что мы опередим «Зенит», потому что «Локо» потерял много очков. Но в этом туре мы наконец победили. Я надеюсь, что все будет только лучше. В конце сезона увидим, кто на каком месте финиширует.
Зенит это машина по российским меркам как Бавария в бундеслиге.
А вот Спартак это команда настроения. Может побеждать аутсайдеров и сразу кричать о чемпионстве, а может проиграть пару игр и посыпаться, теряя очки с теме же аутсайдерами.
Тем более если сравнивать скамейку запасных Зенита и Спартака, то можно увидеть, что у питерцев она длиннющая, а у Спартака вылетел Мозес и сразу паника, как играть дальше без Вити.
Ну, а теперь посмотрим.
Между Спартаком и Локо всего 7 очков разница и ещё 24 тура впереди. Я лично не вижу никакого запаса прочности у Спартака как перед Локо, так и перед другими командами. Ну кроме естественно Зенита, он только сам может упустить чемпионство.
Я не говорю, что Локо будет выше Спартака после 30 туров, но и неизвестно где сам Спартак будет.
У Спартака психика слабая, могут поплыть не выдержать давление своих же болельщиков, тем более с неопытным тренером и короткой скамейкой.
Зенит это машина по российским меркам как Бавария в бундеслиге.
А вот Спартак это команда настроения. Может побеждать аутсайдеров и сразу кричать о чемпионстве, а может проиграть пару игр и посыпаться, теряя очки с теме же аутсайдерами.
Тем более если сравнивать скамейку запасных Зенита и Спартака, то можно увидеть, что у питерцев она длиннющая, а у Спартака вылетел Мозес и сразу паника, как играть дальше без Вити.
Ну, а теперь посмотрим.
Между Спартаком и Локо всего 7 очков разница и ещё 24 тура впереди. Я лично не вижу никакого запаса прочности у Спартака как перед Локо, так и перед другими командами. Ну кроме естественно Зенита, он только сам может упустить чемпионство.
Я не говорю, что Локо будет выше Спартака после 30 туров, но и неизвестно где сам Спартак будет.
У Спартака психика слабая, могут поплыть не выдержать давление своих же болельщиков, тем более с неопытным тренером и короткой скамейкой.