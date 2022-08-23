Агент Головина считает, что Александр точно смог бы заиграть в ПСЖ

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» , считает, что его клиент заиграл бы в ПСЖ .

Потянул бы Головин уровень ПСЖ ? 100% и Саша не раз это уже доказывал. Есть ли у ПСЖ интерес к Головину? Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы.