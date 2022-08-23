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Агент Головина считает, что Александр точно смог бы заиграть в ПСЖ

вчера, 14:12

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что его клиент заиграл бы в ПСЖ.

Потянул бы Головин уровень ПСЖ? 100% и Саша не раз это уже доказывал. Есть ли у ПСЖ интерес к Головину? Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:12
Я рад за тебя оценивай дальше
Igo0rek
Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:24
Я высоко оцениваю свой интеллект
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:05, ред.
При той вакханалии, что творится с футболом у нас в стране, Саша уже троекратно выше головы прыгнул. Как игрок он оснащён хорошо: пас точный, приём мяча тоже..., поле видит, игровой рисунок дополняет. Есть по технике элементы, над которыми ему ещё надо поработать , конечно, но у кого таких нет ? Да оно и не мудрено: монегаски дурня криволапого точно бы не взяли... Поэтому ..., пожелаю ему здоровья и чтоб без травм; если получится, то и в Монако можно имя себе доброе сделать.
008Maximus
008Maximus
вчера в 20:35
Заиграл бы на балалайке
112910415
112910415
вчера в 18:05
и не потянет, и смысла нет
ну, если реально играть хочет !
амурец
амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:19
Тебе не понять
Igo0rek
Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:12
Мне просто интересно. Ты когда это писал, сидел с серьезным лицом? xD
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 15:51, ред.
Ну для галочки можно и в ПСЖ. Только вот что Александр будет там делать? Полировать лавку? Уровень игроков основы достаточно высокий чтобы попасть в основу Головин должен играть на две головы лучше игрока основы, именно на две головы лучше, потому что Головин не сильно пропиарен. И тренер тоже рискует если игрок не заиграет, учитывая что результат требуют в ПСЖ здесь и сейчас. А выиграть основу у Витинью, Верратти, Санчеша будет не реально.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:32
Я боюсь, что агент выдаёт желаемое за действительно. Головин и подвержен травмам, и давно приостановился в развитии.
амурец
амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:31
Ну если в ПСЖ Мксси взяли, то Головмн картины бы не испортил
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 15:24
к сожалению максимум наших игроков - это середняки, и то с очень большим трудом пробиваются в состав наши "звезды"
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:06
Ни в коем случае ему нельзя переходить в такой клуб как ПСЖ. Это вообще ни его команда, по всем показателям. Он там наоборот затухнет . На мой субъективный взгляд, ему нужно срочно бежать из французского чемпионата. И чем раньше это он сделает тем лучше. И опять же, на мой взгляд ему нужно переходить в итальянский чемпионат. Вот это будет его шанс, для того чтобы мог полноценно раскрыться. Фиорентина , Сассуоло , Торино думаю был бы идеальный вариант. Но там нужно будет доказывать свою состоятельность и выгрызать место в составе. Зато если это получится, он совершенно будет по другому выглядеть и есть варианты для роста.
Монако точно ни его команда, тем более сейчас после ухода Ковача , команда находится в полном раздрайве . И придёт ли она в тонус , и будет ли бороться за место в тройке ,в этом сезоне очень большой вопрос . А значит ему нужно срочно покинуть клуб. В любом случае пожелаю ему только Удачи . Всем Добра !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:59
Сомневаюсь. Нужно смотреть правде в глаза. Головин не потянет уровень топ клуба.
xws952tq897c
xws952tq897c
вчера в 14:51
И тут агента понесло
FruttyPups
FruttyPups ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:29
исправили.
drug01
drug01
вчера в 14:25
Пусть играет лучше сейчас
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:25
ЕСТЬ ли у ПСЖ интерес к Головину, а не если.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:23
Я хорошо отношусь к Александру и болею за него как за всех наших игроков играющих заграницей.
Но я лично не понимаю таких разговоров, тем более от агентов.
Головину надо нормально хотя бы в Монако заиграть, а потом уже о таких клубах как ПСЖ думать.
Головин очень талантливый игрок, но подвержен травмам. Может пару матчей отыграть просто здорово, даже попасть в символическую сборную Лиги 1, а потом потеряться на поле и полезных действий мало. Тем более Монако постоянно кидает то в жар, то в холод.
Но в любом случае Александру удачи и наконец то поймать свою игру и поменьше травм.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:16
Пока он достаточно невразумителен в "Монако".Блеснёт-пропал.
Гость
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