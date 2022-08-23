Агент Головина считает, что Александр точно смог бы заиграть в ПСЖ

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что его клиент заиграл бы в ПСЖ.
Потянул бы Головин уровень ПСЖ? 100% и Саша не раз это уже доказывал. Есть ли у ПСЖ интерес к Головину? Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы.
Но я лично не понимаю таких разговоров, тем более от агентов.
Головину надо нормально хотя бы в Монако заиграть, а потом уже о таких клубах как ПСЖ думать.
Головин очень талантливый игрок, но подвержен травмам. Может пару матчей отыграть просто здорово, даже попасть в символическую сборную Лиги 1, а потом потеряться на поле и полезных действий мало. Тем более Монако постоянно кидает то в жар, то в холод.
Но в любом случае Александру удачи и наконец то поймать свою игру и поменьше травм.
Но я лично не понимаю таких разговоров, тем более от агентов.
Головину надо нормально хотя бы в Монако заиграть, а потом уже о таких клубах как ПСЖ думать.
Головин очень талантливый игрок, но подвержен травмам. Может пару матчей отыграть просто здорово, даже попасть в символическую сборную Лиги 1, а потом потеряться на поле и полезных действий мало. Тем более Монако постоянно кидает то в жар, то в холод.
Но в любом случае Александру удачи и наконец то поймать свою игру и поменьше травм.
Монако точно ни его команда, тем более сейчас после ухода Ковача , команда находится в полном раздрайве . И придёт ли она в тонус , и будет ли бороться за место в тройке ,в этом сезоне очень большой вопрос . А значит ему нужно срочно покинуть клуб. В любом случае пожелаю ему только Удачи . Всем Добра !
Монако точно ни его команда, тем более сейчас после ухода Ковача , команда находится в полном раздрайве . И придёт ли она в тонус , и будет ли бороться за место в тройке ,в этом сезоне очень большой вопрос . А значит ему нужно срочно покинуть клуб. В любом случае пожелаю ему только Удачи . Всем Добра !