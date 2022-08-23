Б. Игнатьев считает, что Федуну нужно вручить награду за развитие футбола

Член технического комитета РФС ответил на вопрос о том, нужно ли бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручить награду за развитие футбола в России.

Отметить таких людей, как Федун, как Галицкий, которые занимаются развитием футбола, вкладывают деньги единоразово или периодически, нужно. Они делают все возможное, чтобы наш футбол имел человеческое лицо. Отмечать таких людей нужно, чтобы их фамилии звучали в кругах болельщиков.

Это серьезный пример всем тем, кто хотел бы помочь футболу. Кому-то пока не хватает решимости и понимания, что футбол – это серьезное дело для народа. Пример для людей, которые ищут понимание и отдушину в играх российского чемпионата.