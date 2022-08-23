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Б. Игнатьев считает, что Федуну нужно вручить награду за развитие футбола

вчера, 12:54

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев ответил на вопрос о том, нужно ли бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручить награду за развитие футбола в России.

Отметить таких людей, как Федун, как Галицкий, которые занимаются развитием футбола, вкладывают деньги единоразово или периодически, нужно. Они делают все возможное, чтобы наш футбол имел человеческое лицо. Отмечать таких людей нужно, чтобы их фамилии звучали в кругах болельщиков.

Это серьезный пример всем тем, кто хотел бы помочь футболу. Кому-то пока не хватает решимости и понимания, что футбол – это серьезное дело для народа. Пример для людей, которые ищут понимание и отдушину в играх российского чемпионата.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:12
обязательно нужно !
LOpp
LOpp
вчера в 15:51
... за развитие футбола в Санкт-Петербурге
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:58
.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:55
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:24
Медаль "За освоение бюджетных средств".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:08
2 трофея за 20 лет - ничего себе развитие футбола, даже в отдельном клубе))) Чехарда тренеров и трансферов
z5wxthupdk43
z5wxthupdk43
вчера в 13:40
Его уход есть награда Спартаку
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:16
Трёхсотым гвоздём её прибить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:16
Пусть уходит молча
gz4zfedp8567
gz4zfedp8567
вчера в 13:08
Это плохая идея
Гость
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