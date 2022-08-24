«Матч ТВ» не планирует сокращать показ еврокубков

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал о показе еврокубковых турниров текущего сезона.

У нас отличные отношения с УЕФА . Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме. Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на «Матч ТВ».