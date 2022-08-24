«Матч ТВ» не планирует сокращать показ еврокубков

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал о показе еврокубковых турниров текущего сезона.
У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме. Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на «Матч ТВ».
Мы стартовали в этом сезоне с показа Суперкубка УЕФА, в планах – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Как и прежде, будем брать максимально возможную квоту для федерального эфира, то есть по два слота в день. Помимо этого, у нас запланированы трансляции на «Матч Премьер», где будет большой онлайн всех встреч и матчи на тематических каналах «Футбол».
- Показывает матчи ЛЧ, ЛЕ, чемпионатов Германии, Англии и проч. - тем самым принося деньги им в копилку.
- Значит наши клубы и сборные "БОРТАНУЛИ!!!" по полной программе - а мы им денежку (и НЕМАЛУЮ!) - а покажите-ка нам, ка вы там играете в футбол! А то мы уже подзабыли... Ну хрень же полная!!!
- Зато матчи чемпионата РФ - 1 (максимум 2) покажут в бесплатном эфире. А остальные за денежку!!! Вы поняли? Европу - бесплатно; Россию - за денежку!!! Мы в какой стране живем, ребята? Ау?
- Показывает матчи ЛЧ, ЛЕ, чемпионатов Германии, Англии и проч. - тем самым принося деньги им в копилку.
- Значит наши клубы и сборные "БОРТАНУЛИ!!!" по полной программе - а мы им денежку (и НЕМАЛУЮ!) - а покажите-ка нам, ка вы там играете в футбол! А то мы уже подзабыли... Ну хрень же полная!!!
- Зато матчи чемпионата РФ - 1 (максимум 2) покажут в бесплатном эфире. А остальные за денежку!!! Вы поняли? Европу - бесплатно; Россию - за денежку!!! Мы в какой стране живем, ребята? Ау?
Как будто вы до этого прям пировали😂
Как будто вы до этого прям пировали😂
которые дали добро на показ еврокубковых матчей в перерывах между своими фильмами 🎥 !)
которые дали добро на показ еврокубковых матчей в перерывах между своими фильмами 🎥 !)
Еще бы АПЛ показывали, было бы вообще супер.
Еще бы АПЛ показывали, было бы вообще супер.