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«Матч ТВ» не планирует сокращать показ еврокубков

вчера, 08:54

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал о показе еврокубковых турниров текущего сезона.

У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме. Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на «Матч ТВ».

Мы стартовали в этом сезоне с показа Суперкубка УЕФА, в планах – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Как и прежде, будем брать максимально возможную квоту для федерального эфира, то есть по два слота в день. Помимо этого, у нас запланированы трансляции на «Матч Премьер», где будет большой онлайн всех встреч и матчи на тематических каналах «Футбол».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Спагетти вернулся (раскрыть)
сегодня в 00:44
    протон
    протон
    вчера в 23:03
    Есть даже свои плюсы: вместо матчей Зенита с Мальмё по федеральному тв можно будет посмотреть игры типа Реал-Ювентус или Бавария-Барселона.
    pomor45
    pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 21:12
    На Матч ТВ обосновалась приличная пятая колонна, зашибающая на ЕК приличные бабки. Отсутствие российских клубов на их хороших отношениях с УЕФА и, соответственно, на доходах никоим образом не сказывается. Так, некоторое неудобство прикрытия истинных мотивов трансляции ЕК- матчей, не более. Раньше было два мотива: участие России, якобы главный, и показ футбола высшего качества для достижения его российскими клубами. Ну, остался только показ футбола более высокого качества, чем российский, и что? Главное осталось - приличные бабки. Если принять во внимание, что время, освободившееся от показа российских матчей будет занято европейскими, то бабки будут ещё приличнее, чем прежде. И не важно, что их показывают бесплатно. Бабки-то шли и пойдут из Европы, от рекламы, а не от российских болельщиков. С российских сколько стригли, столько и будут, даже больше, потому что вектор развития в пользу платных матчей будет только возрастать. Не исключаю, что от ЕК-показа отщипнут толику в бюджет РФС - исключительно для шума о громадной пользе для российских клубов от такой деятельности пятой колонны и прикрытия, тем самым, этого мародёрства.
    simon_3d
    simon_3d
    вчера в 18:13, ред.
    Хорошая новость. При этом даже лучше, что не будет российских команд в еврокубках, соответственно транслироваться будут только топ матчи. Проще говоря: раньше если в одно время играли например условные Бавария с Барсой и Зенит с Брюгге, то нам приходилось смотреть жалкие потуги русской команды с европейским середняком, тогда как параллельно рубились 2 гранда. А теперь 100% будем смотреть Бавария - Барса или любой другой главный матч тура.
    Спагетти вернулся
    Спагетти вернулся ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 17:07
    Ты просто ничего не понимаешь в рейтингах и стоимости рекламной минуты в эфире матч ТВ;)
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 16:26
    особенно Генича и Неценко достали оба своей болтологией, а матчи вообще не комментируют
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 16:00
    - Вообще не понимаю руководство МАТЧ ТВ!!!

    - Показывает матчи ЛЧ, ЛЕ, чемпионатов Германии, Англии и проч. - тем самым принося деньги им в копилку.

    - Значит наши клубы и сборные "БОРТАНУЛИ!!!" по полной программе - а мы им денежку (и НЕМАЛУЮ!) - а покажите-ка нам, ка вы там играете в футбол! А то мы уже подзабыли... Ну хрень же полная!!!

    - Зато матчи чемпионата РФ - 1 (максимум 2) покажут в бесплатном эфире. А остальные за денежку!!! Вы поняли? Европу - бесплатно; Россию - за денежку!!! Мы в какой стране живем, ребята? Ау?
    vova505
    vova505
    вчера в 13:56
    Это очень хорошо! )))
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 13:01
      Брулин
      Брулин
      вчера в 11:47
      Ещё бы комментаторов МатчТВ отключить - и было бы вообще всё замечательно.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:15, ред.
      Слава Великому Джеки Чану и Сильвестру Сталоне ,
      которые дали добро на показ еврокубковых матчей в перерывах между своими фильмами 🎥 !)
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 10:43
      Не многим интересно смотреть на чужое пиршество.
      dok66
      dok66
      вчера в 10:37
      Аудитория у Матча точно сократится . Не очень-то интересно следить без наших команд .
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 10:35
      Так они и так столько мусора в программе ставят,что можно увеличивать всё что угодно,и бесконечно.А мне неинтересно-пусть сокращают и вместо них ставят советские мультфильмы.
      nubom
      nubom ответ Василий 50 (раскрыть)
      вчера в 10:20
      Я бы еще и Соловьева добавил...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 10:02
      Надо увеличивать,а не сокращать
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 10:01
      Ладно хоть так.
      32united
      32united
      вчера в 09:54
      Конечно хотелось бы смотреть за игрой отечественных команд в Еврокубках... Но тут как говориться: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе".
      Еще бы АПЛ показывали, было бы вообще супер.
      d4eybm6aajhc
      d4eybm6aajhc
      вчера в 09:53
      Будем учится играть заочно!!!!
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 09:43
      А художественные фильмы?
      ОПС
      ОПС
      вчера в 09:29
      Это очень даже неплохо.
      xg7xfkgk7n68
      xg7xfkgk7n68
      вчера в 09:07
      хоть что то ...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 09:06
      Лучше бы наш футбол побольше показывали...
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 09:02
      Ну посмотрим тогда.
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