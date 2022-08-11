Клубы РПЛ проголосовали, чтобы Кубок транслировали «Яндекс» и «Матч ТВ»

1660225183

сегодня, 16:39

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы Российской Премьер-Лиги большинством проголосовали за то, чтобы вещателями нового розыгрыша Кубка России стали «Яндекс» и «Матч ТВ».