Клубы РПЛ проголосовали, чтобы Кубок транслировали «Яндекс» и «Матч ТВ»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы Российской Премьер-Лиги большинством проголосовали за то, чтобы вещателями нового розыгрыша Кубка России стали «Яндекс» и «Матч ТВ».
Большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнерства, предложенную компанией «Яндекс» и BetBoom (букмекерская компания). Матчи будут поделены между сервисами «Яндекса» и федеральным эфиром.
Основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории.
Миряне! Глаголит и показывает Спас-ТВ!
Перед просмотром рекомендуем вам принять два по сто и огурчик.
Миряне! Глаголит и показывает Спас-ТВ!
Перед просмотром рекомендуем вам принять два по сто и огурчик.
По Матч ТВ опять будет транслироваться 1-2 матча в туре, а остальные по платному Матч-премьер.
На «Яндекс» будут требовать платную подписку.
Так, что для простого болельщика ничего не поменяется.
По Матч ТВ опять будет транслироваться 1-2 матча в туре, а остальные по платному Матч-премьер.
На «Яндекс» будут требовать платную подписку.
Так, что для простого болельщика ничего не поменяется.