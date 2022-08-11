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Клубы РПЛ проголосовали, чтобы Кубок транслировали «Яндекс» и «Матч ТВ»

сегодня, 16:39

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что клубы Российской Премьер-Лиги большинством проголосовали за то, чтобы вещателями нового розыгрыша Кубка России стали «Яндекс» и «Матч ТВ».

Большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнерства, предложенную компанией «Яндекс» и BetBoom (букмекерская компания). Матчи будут поделены между сервисами «Яндекса» и федеральным эфиром.

Основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:39
вот радость-то
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
Ясно, что центральные матчи сделают платными.
МапС
МапС
сегодня в 17:38
Лучше на Спасе.
Миряне! Глаголит и показывает Спас-ТВ!
Перед просмотром рекомендуем вам принять два по сто и огурчик.
Ironigor
Ironigor ответ Александр Юдин 2 (раскрыть)
сегодня в 17:25
Тогда уж лучше на ТВ МИР , передачу " Суд присяжных " !)
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:09
НА МАТЧ ПРЕМЬЕР НАДО!
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:08
На него запрет наложен !)))
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:06
И Коко Рина.
Ironigor
Ironigor ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:05
И Джеки Чана ☝️😉!))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:04
А я бы отставил Матч ТВ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:44
Собственно ничего и не поменяется.
По Матч ТВ опять будет транслироваться 1-2 матча в туре, а остальные по платному Матч-премьер.
На «Яндекс» будут требовать платную подписку.
Так, что для простого болельщика ничего не поменяется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:42
Синьора канделаки всё равно будет транслировать сильвестра.
Гость
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