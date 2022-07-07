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Канделаки прокомментировала письмо «Матч ТВ» из-за создания Кубка РПЛ

07 июля 2022, 02:16

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала открытое письмо телеканала к РПЛ и РФС из-за возможного создания Кубка лиги.

«Матчу» нужны только деньги», «Разрывайте контракт, посмотрим у других» и другие мнения диванных специалистов спортивного телевидения удалось прочесть сегодня после нашего открытого письма, касаемо Кубка РПЛ.

Интересно, конечно, получается – господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR? Или быть может наши коллеги из Okko, которые рано или поздно придут к нам за производством картинки?

Возвращаясь к Кубку Лиги. Это выглядит уже мертворожденной идеей, коей когда-то была европейская Суперлига. Клубам нужна практика – факт. Болельщики хотят зрелища и больше матчей – тоже никто не спорит.

Ну давайте тогда сделаем из нашего Кубка России турнир, который будут хотеть выиграть все – от «Зенита» и «Спартака» до махачкалинского «Динамо» и «Кубани». Он уже становится таким турниром – так зачем останавливать это движение вперeд и возвращаться в нулевые, когда все гранды вылетали одним за другим?

Любопытно будет в программе «Есть тема!» послушать представителей букмекерской компании, которая, как и «Матч», заплатила приличную сумму РПЛ, рассчитывая на эксклюзивный продукт. Другие коммерческие партеры лиги, думаю, тоже будут «в восторге» от турнира-дублера РПЛ.

В общем, вместо того, чтобы развивать то, что есть, некоторые персонажи хотят начать все сначала, чтобы выгодной стороной отличиться. Нет, друзья, так не пойдeт – мы за свой продукт будем биться!

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
07 июля в 14:17
Ну давайте тогда сделаем из нашего Кубка России турнир, который будут хотеть выиграть все – от «Зенита» и «Спартака» до махачкалинского «Динамо» и «Кубани». Он уже становится таким турниром – так зачем останавливать это движение вперeд и возвращаться в нулевые, когда все гранды вылетали одним за другим?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1321285/kandelaki-tina 07.07.2022
Эта профурсетка хоть думает чего несёт!???А почему тоже махачкалинское Динамо не может выиграть Кубок!??Или почему гранды не должны вылетать?
cska1948
cska1948
07 июля в 09:12
Матч ТВ был единственным каналом, который показывал российский футбол и горя не знал. Теперь в лице ОkkO появился конкурент и Матч ТВ засуетился.
112910415
112910415
07 июля в 07:50
надо послушать и начальника транспортного цеха !
memphis
memphis
07 июля в 04:38
А вот и "Самая умная"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 02:47
Теперь начнётся веселуха...
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