Гершкович: «Okko может показать РПЛ в том же формате, что „Матч ТВ“»

Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович прокомментировал открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ и РФС по поводу создания Кубка РПЛ. В случае появления данного турнира, «Матч ТВ» грозит применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ.
В октябре 2021 года «Газпром медиа» (холдинг «Матч») заключил с РПЛ новый контракт на 4 года. Он будет действовать с 2022 по 2026 год. Новый контракт почти в четыре раза превышает предыдущий.
Контракт, заключен на показ Премьер-Лиги. РПЛ решила сделать еще один турнир. На здоровье. Другой турнир, там будут другие учредительные документы, новые права. В Англии есть три турнира. Среди них Кубок Лиги и Кубок, который проводит местная федерация. Так же и у нас. Кубок России проводит РФС, чемпионат России – РПЛ. И еще Кубок, который хочет сделать Лига.
Если будут продаваться права, наверняка, как и прежде, будут участвовать Сбербанк, Яндекс, еще кто-то. Что здесь плохого? Спор коммерческих субъектов. «Матч ТВ» имеет какие-то свои взгляды и действует соответственно. Сделали они письмо. И что? Это не является основанием для разрыва действующего договора. Как бывший директор Okko Спорт, скажу, что Okko 100 процентов может показать все в том же формате, в котором это показывает «Матч ТВ». А может, даже и лучше. Сейчас Okko бесплатно показывает много вещей. Реализация вещания – это уже следующий разговор. С технической точки зрения вообще никаких проблем.