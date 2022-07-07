Гершкович: «Okko может показать РПЛ в том же формате, что „Матч ТВ“»

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07 июля 2022, 03:47

Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович прокомментировал открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ и РФС по поводу создания Кубка РПЛ . В случае появления данного турнира, «Матч ТВ» грозит применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ .

В октябре 2021 года «Газпром медиа» (холдинг «Матч») заключил с РПЛ новый контракт на 4 года. Он будет действовать с 2022 по 2026 год. Новый контракт почти в четыре раза превышает предыдущий.