Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига Конференций 2022/2023

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в Лиге Конференций

сегодня, 17:35
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)ТвентеЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч раунда плей-офф Лиги Конференций против «Твенте».

Всего в заявке «фиалок» можно найти 25 фамилий, 6 из них представляют группу атаки. В 2022 году Кокорин дважды выходил на поле в официальных играх.

Матчи с «Твенте» «Фиорентина» проведет 18 и 25 августа. Ранее стали известны подробности касательно возможного расторжения контракта Кокорина с итальянским клубом.

Все новости
Алексей Миранчук дебютировал в составе «Торино»
13 августа
Официально«Барселона» смогла зарегистрировать новичков на сезон Ла Лиги
12 августа
СлухиВ «Барселоне» уверены, что успеют заявить новичков на сезон
12 августа
Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду на матч с «Брентфордом»
12 августа
В заявке «Барселоны» на сезон Ла Лиги 17 футболистов, но ни одного новичка
11 августа
«Реал» Анчелотти vs «Барселона» Хави. Сравните составы фаворитов Примеры
11 августаВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии21
Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 18:35
Он и так попал куда надо, все остальное ему кокошево.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:23
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в Лиге Конференций
О боже! Какая сенсационная неожиданность!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:15
Гни свою линию (СПЛИН)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:46
Почему-то я не удивлён...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 