Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в Лиге Конференций

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сегодня, 17:35

Нападающий не попал в заявку «Фиорентины» на матч раунда плей-офф Лиги Конференций против «Твенте».

Всего в заявке «фиалок» можно найти 25 фамилий, 6 из них представляют группу атаки. В 2022 году Кокорин дважды выходил на поле в официальных играх.

Матчи с «Твенте» «Фиорентина» проведет 18 и 25 августа. Ранее стали известны подробности касательно возможного расторжения контракта Кокорина с итальянским клубом.