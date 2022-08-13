Алексей Миранчук дебютировал в составе «Торино»

Полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино» на матч 1-го тура Серии А против «Монцы», Россиянин дебютировал в составе туринского клуба.
Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который тоже перешёл в «Торино», остался в запасе.
Полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино» на матч 1-го тура Серии А против «Монцы», Россиянин дебютировал в составе туринского клуба.
Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который тоже перешёл в «Торино», остался в запасе.
https://www.soccer.ru/matches/1293178
https://www.soccer.ru/matches/1293178