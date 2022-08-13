Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИталия. Серия А 2022/2023

Алексей Миранчук дебютировал в составе «Торино»

сегодня, 22:22
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца0 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч идет

Полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино» на матч 1-го тура Серии А против «Монцы», Россиянин дебютировал в составе туринского клуба.

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который тоже перешёл в «Торино», остался в запасе.

Все новости
Официально«Барселона» смогла зарегистрировать новичков на сезон Ла Лиги
Вчера, 23:37
СлухиВ «Барселоне» уверены, что успеют заявить новичков на сезон
Вчера, 21:05
Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду на матч с «Брентфордом»
Вчера, 09:22
В заявке «Барселоны» на сезон Ла Лиги 17 футболистов, но ни одного новичка
11 августа
«Реал» Анчелотти vs «Барселона» Хави. Сравните составы фаворитов Примеры
11 августаВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии21
Роналду не попал в основной состав на первый матч МЮ в новом сезоне АПЛ
07 августа
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:47
Леха просто освободился от нар деда, и теперь кайфует забивая.
David Young
David Young ответ Александр Юдин 2 (раскрыть)
сегодня в 22:38
Забить мяч в ворота Монцы.
https://www.soccer.ru/matches/1293178
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:33
ЗАБИТЬ НА ЧТО ИЛИ НА КОГО?
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:32
Уже и забить успел
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:26
Леша в старте ? Это радует!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:25
Нормально все. Думаю что всё будет хорошо.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:23
Молодец, удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 