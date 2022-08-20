Ломбертс не сможет принять участия в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который сейчас работает помощником главного тренера «Гента», рассказал, почему не сможет принять участия в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита».

Смогу ли я посетить матч ветеранов «Спартака» и «Зенита»? Нет. Нам предстоит сыграть в Лиге Европы, а потом и в чемпионате. Увы, на данный момент я не могу путешествовать.

Я спрашивал у руководства клуба, но мне ответили отказом, это нормально, ибо у нас плотный график. Сейчас у нас очень важный отрезок чемпионата, мы играем с лидером «Антверпеном», затем с «Андерлехтом».