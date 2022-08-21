Денисов, Домингес и Бояринцев сыграют в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Футболисты Игорь Денисов, Алехандро Домингес и Денис Бояринцев примут участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита», который состоится 2 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене».
Футболисты Игорь Денисов, Алехандро Домингес и Денис Бояринцев примут участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита», который состоится 2 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене».
Может Домингес ?
Может Домингес ?
Жаль у Спартака не сыграют Йиранек и Видич. Снова оборона будет слабым звеном.
Жаль у Спартака не сыграют Йиранек и Видич. Снова оборона будет слабым звеном.