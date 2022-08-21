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Денисов, Домингес и Бояринцев сыграют в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

сегодня, 14:40

Футболисты Игорь Денисов, Алехандро Домингес и Денис Бояринцев примут участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита», который состоится 2 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:38
А где здесь ЛЕГЕНДЫ ?
Может Домингес ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:34, ред.
Это что, цирк ? Хочется смотреть футбол в исполнении "настоящих" ветеранов, а не сбитых лётчиков, многим из которых не исполнилось и 40. Когда речь идёт о легендах, почему - то язык не поворачивается причислять к ним большинство из представленного списка. А может, и всех.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 15:31
Домингес это легенда Рубина, а не Зенита
бибра
бибра
сегодня в 15:30
а замкнуть навес в прыжке надо Ковтуна вызывать
INGUSH
INGUSH
сегодня в 15:25
на Данни и Домингеса будет интересно посмотреть ..
yjvk6buzdf83
yjvk6buzdf83
сегодня в 15:12
Это будет интересно
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:10
А как же Мостовой?
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 15:01
Почему Мигеля Данни не позвали? Сомневаюсь что бы он отказался. Губочана? Кришито? Да и много кого других кто долгое время помогал Зениту. Извиняюсь, но Спартаковских игроков не помню, разве что Эменико и Кавенаги)
makkie
makkie
сегодня в 14:52
Мостовой и здесь в пролёте )))

Жаль у Спартака не сыграют Йиранек и Видич. Снова оборона будет слабым звеном.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:41
Это хорошо.
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