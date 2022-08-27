ПСЖ отказался покупать Дендонкера из «Вулверхэмптона»

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сегодня, 13:27

ПСЖ отказался подписывать полузащитника «Вулверхэмптона» .

Это инициатива спортивного директора парижан Луиша Кампуша. Главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье ищет оборонительного полузащитника и центрального защитника. Агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента французам, ибо Дендонкер способен перекрыть обе эти позиции на поле. Контракт бельгийца с «волками» истекает летом следующего года, но соотношение цены и качества футболиста не убедило Кампуша.